閃兵案第二波掃蕩 陳零九30萬交保

藝人陳零九（中）訊後30萬元交保。（記者陸運鋒攝）

〔記者王定傳／新北報導〕男星王大陸「閃兵」，2月被逮，檢警發現還有詐多男星涉閃兵，今早第二波掃蕩，拘提藝人陳零九（陳志豪）、搞笑藝人陳大天等藝人，新北地檢署復訊後，陸續諭令陳零九30萬元交保、通告藝人阿虎28萬元交保、陳大天25萬元交保、伊林娛樂旗下男藝人陳信維20萬元交保，模范棒棒堂第四代成員李銓與舞台劇演員黃博石、以及非藝人身分的范姓男子各15萬元交保。

新北檢警去年5月偵辦一起詐騙案件時，意外發現詐團成員委託陳姓主嫌協助免當兵，陳男另涉他案遭通緝，被捕收押；檢警擴大偵辦，再追出陳男旗下44歲李男、56歲張男及24歲林男分別擔任集團內仲介、聯繫、跑腿等角色，今年2月執行第一波掃蕩，拘提包括王大陸等10名「閃兵」役男及3名共犯。

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第一波掃蕩中，檢警還在王大陸手機查出不少案外案，包括教唆毆打UBER司機、委託警官及四海幫堂主小阿俊查個資等；檢警持續追查發現另有男星涉閃兵，今天執行第二波掃蕩，帶回陳零九、陳大天等藝人到案，訊後大多交保；至於藝人威廉等人尚在偵訊中。

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