台劇《零日攻擊》直面台海戰爭 製作人反思：為何不能談論

〔記者蕭方綺／台北報導〕話題台劇《零日攻擊》以中國對台灣侵略為題材，獲邀搶先於13日在「2025哥本哈根民主高峰會」進行世界首映，製作人兼編劇統籌鄭心媚、首集飾演總統的女主角謝怡芬（Janet）一同出席對談。影片播畢時，更吸引全場觀眾起立鼓掌，有人久久無法自己，並向製作人鄭心媚表達：「這一部一定要讓全世界看到 」。

《零日攻擊》13日於哥本哈根民主峰會現場世界首映。（牽猴子提供）

英國《金融時報》12日以「台灣電視劇《零日攻擊》以震撼人心的場景畫面呈現中國入侵」報導這部備受矚目的作品。報導提及，在電視劇《零日》的開場中，主播冷靜播報中國對台封鎖，可能即將開戰的消息。這是虛構的場景，但這部即將於夏季播出的台灣戲劇，卻是首度以寫實風格描繪中國入侵台灣的娛樂作品，試圖在現實世界中激起台灣民眾對此議題的認知與討論。

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報導指出，儘管多數台灣人，包括外省與本省，都反對統一，但面對北京壓力，社會內部的分裂卻逐漸擴大。劇中呈現不同人物對戰爭的反應，有人投降、有人逃亡、有人與侵略者合作，正面對社會撕裂現象做出回應。

Janet（左起）和編劇統籌鄭心媚現場與談，由《看不見的國家》導演葛靜文主持。（牽猴子提供）



製作人鄭心媚受訪表示，「我們台灣人一起活在這個陰影下很久了，但從沒真正碰觸過它，台灣現在這麼自由，我們為什麼不能談論這件事？」她接著補充：「如果我們對國家的共識都沒有，一旦遭滲透、發生戰爭、解放軍真的來了，我們還能一起守護什麼？最後，我們找到的答案是—自由、民主，以及我們在這座島上的生活方式。」

《零日攻擊》由10位金獎導演以詩選劇集模式呈現，卡司包括日星高橋一生、水川麻美、港星杜汶澤，以及謝怡芬（Janet）、連俞涵、莊凱勛、藍葦華、陳妤、柯一正、陳文彬、鄭有傑、游安順、鄧九雲、許時豪、謝章穎、張洛偍等人。

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