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娛樂 最新消息

李沐親曝與台大學霸男友分手！是她提的「這次是真的」

〔記者許世穎／台北報導〕女星李沐今（14日）出席髮品活動，首度坦言已與交往多年的男友鄒序分手，並表示：「這是我提出的，這次是真正的分手了，我有自覺。」鄒序為台大電機系學霸、樂團Quaranteen主唱兼電吉他手，兩人曾在2022年短暫分手又復合，如今感情畫下句點。

李沐今出席髮品活動，親曝和男友已經正式分手。（TMA提供）李沐今出席髮品活動，親曝和男友已經正式分手。（TMA提供）

她透露，其實早在7、8個月前便已分開，「我們是和平分手，也一直都是好友，到現在有事情還是會跟彼此分享，但不會一起出去吃飯。」這段約4年的感情，儘管已結束，兩人仍維持聯絡。當被問到「男友會不會幫忙吹頭髮」時，她也不避諱回應：「已經是前任男友了！」並補充：「他是很好的人，我們還是很好的朋友，有時心情不好還是會跟他說，不過現在不會特別約出來吃飯了。」

活動現場，李沐以一頭亮麗黑長髮亮相，談到保養秘訣，她笑說：「我每天都要洗頭，不然覺得沒資格躺上我的枕頭。」她透露自己髮質粗乾又有自然捲，對護髮有強烈堅持，即使工作再晚也不馬虎，「我對護髮有一種莫名的堅持，這對我來說反而是種舒壓。」

李沐更進一步分享，除了「洗頭」，拍戲之餘，自己日常進行的另一儀式感則是「散步」，自己通常都在家附近的公園和狗狗Kuma一起散步，特別喜歡晴朗的台北黃昏，陽光好溫暖柔和。 如果不趕時間，會選擇腳程一個小時內的路線，走走逛逛，看看其他人的日常百態。

李沐與TMA創辦人Seven（左）分享護髮秘訣。（TMA提供）李沐與TMA創辦人Seven（左）分享護髮秘訣。（TMA提供）

談到近來的生活，李沐表示最近十分忙碌，一邊拍戲與前置下一部戲，也同時在宣傳新電影《器子》，自己最近在準備新電影期間，目前正在讀跟角色相關的一系列書籍，內容是講述1940-1950年代的社會氛圍。

她也分享其中有一本很有趣，叫做《台灣漫遊錄》，這本書是導演推薦閱讀的，令她感受到那個時代的女性與現代女性在思想上有許多不同之處，因此在行為處事上也會相當不同。透過書中角色的互動，漸漸為自己的角色找到了錨點，也對那個時代有了更深的了解與更豐富的想像力。

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