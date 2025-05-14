朱軒洋、吳卓源同台0互動！寬姐坐鎮談電影：盡人事聽天命

朱軒洋（前排左二）與吳卓源（右一）中間隔了導演賴俊羽、出品人邱瓈寬等3人。（記者潘少棠攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《搜查瑠公圳》今天（14日）在台首映，朱軒洋、吳卓源等人盛裝出席，不過兩人因為合作該片在去年鬧出緋聞，時隔一年合體同框，雙方0互動。

朱軒洋則與片中父母張世、潘儀君一起合照。（記者潘少棠攝）

吳卓源與張永正、李雪、姚淳耀一同合影。（記者潘少棠攝）

朱軒洋、吳卓源的感情風波在去年4月被週刊揭露，時隔一年終於同框，不過朱軒洋與飾演父母的張世、潘儀君合照，而女主角吳卓源則是與李雪、張永正等人一組，明顯做出區別，兩人全場無交集，以避免模糊焦點。

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吳卓源挑大樑首演電影女主角，希望大家能進戲院支持。（記者潘少棠攝）

朱軒洋出席首映會，不改省話一哥本色。（記者潘少棠攝）

吳卓源被問到電影上映心情，表示非常開心，這是幕前幕後一起完成的作品，希望大家能夠喜歡。朱軒洋不改「省話一哥」本色，回答幾乎都相當簡短，被問到票房壓力以及媽媽特別現身力挺一事，朱軒洋僅回應：「還好，謝謝！」至於同片的詹懷雲最近來勢洶洶、成為新一代男神一事，朱軒洋表示：「我覺得他一直都很棒！」詹懷雲也說出一樣的話，堪稱英雄惜英雄。

邱瓈寬今天特別穿上紅色愛馬仕出席電影首映。（記者潘少棠攝）

電影即將上映，邱瓈寬表示：「盡人事聽天命，盡力就好，希望大家會喜歡電影，感謝。」而朱軒洋也抽出票房公約，如果票房破5000萬，就會請大家喝冬瓜茶。《搜查瑠公圳》在5月22日上映。

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