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娛樂 最新消息

戴曉君同場廝殺桑布伊爭年度專輯3大獎 搶收青龍椒怕被猴子搶

〔記者陳慧玲／台北報導〕第36屆金曲獎6月28日將在小巨蛋舉辦頒獎典禮，今（14日）先公布入圍名單，結果桑布伊和戴曉君同樣入圍年度專輯、最佳原住民語歌手及最佳原住民語專輯等3大獎項，成為彼此最大勁敵。

桑布伊多次獲得金曲獎肯定，今年又入圍多項大獎。（風潮音樂提供）桑布伊多次獲得金曲獎肯定，今年又入圍多項大獎。（風潮音樂提供）

桑布伊的《mudalrep 靠近》專輯呈現「隨興自由唱Chill」的氛圍，與他過往作品專注於環境和傳統關懷的議題不同。今天得知入圍時，他正準備搭機從台東返北工作，開心談到：「感謝金曲評審委員，感謝專輯團隊及風潮音樂，感謝祖先感謝天主。」

戴曉君除了以《VAIVAIK 尋走》入圍3大獎，另外：專輯中與「泰武古謠傳唱」合作的歌曲《Dipin Kari Tang 麵包 咖哩 刺蝟》也讓她和吳蒙惠入圍「最佳編曲人獎」，戴曉君談到：「真的很感動，這張專輯受到太多家人朋友們的幫助，謝謝音樂帶給我的新世界！」

戴曉君入圍金曲獎年度專輯等大獎，得知入圍時正在搶收青龍椒。（風潮音樂提供）戴曉君入圍金曲獎年度專輯等大獎，得知入圍時正在搶收青龍椒。（風潮音樂提供）

被問到入圍當下正在做什麼，戴曉君笑說自己正在挑菜，因為害怕在部落種的青龍椒會被猴子搶走，所以要先搶先贏！

此外，鍾興民也以他幫桑布伊做的《靠近 mudalrep》入圍金曲獎「最佳編曲人獎」和「最佳單曲製作人獎」，他發表感言：「感恩父母生的天賦，還有桑布伊的信任。」

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