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《瘋神無雙》陳大天、大根涉閃兵！香蕉急翻軍裝照自清

香蕉出道即當兵。（翻攝自臉書）香蕉出道即當兵。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕演藝圈兵役爭議持續延燒，早前王大陸砸錢買假證閃兵的風波，引發各界關注。檢警今（14）傳喚多位藝人到案說明，包括《瘋神無雙》前成員陳大天、大根與阿虎。身為該節目班底，「香蕉」王俊傑面對網友質疑是否當兵，在社群公開曬出當兵照。

相關新聞：藝人閃兵案延燒 最重可處5年以下有期徒刑

香蕉說自己「出道即當兵」，當時剛畢業、經濟拮据，卻沒有猶豫，抽籤被分發到陸軍，之後轉調至海巡單位服役。他回憶當年因Beatbox詐騙影片爆紅踏入演藝圈，卻隨即投入兵役，當下選擇勇敢面對，「家人支持唯一做法，認真給它當完一年的軍旅生涯。」即便無法如願加入藝工隊或軍樂隊，他仍投入全力，完成軍中生活。

香蕉是模範海巡，期許出社會持續當典範。（翻攝自臉書）香蕉是模範海巡，期許出社會持續當典範。（翻攝自臉書）

服役期間，他靠著踏實表現獲得「模範海巡」勳章，這段經歷至今仍令他感到驕傲，「聽到這梯次義務役只有我獲獎，很珍惜。」談及軍中文化，他不諱言新兵時期吃過不少苦，升為學長後則堅持以平輩之姿與學弟相處，「而且出社會是修度ㄟ丟的，我全都當同梯相處，『己所不欲勿施於人』這句真的沒錯！」他也笑說多年來時常與當年的學弟學長相認，感情依舊緊密。

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