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25歲《全明星運動會》男星自爆隱疾！「昏倒3次」免當兵

金雲（左起）、蔡衣宸、王品澔、侯凱智是第14屆Eelin Star璀璨之星代言人。（伊林提供）金雲（左起）、蔡衣宸、王品澔、侯凱智是第14屆Eelin Star璀璨之星代言人。（伊林提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕繼王大陸之後，今再爆藝人花錢找「閃兵集團」造假醫療證明涉嫌閃兵，包含陳大天、大根、威廉、陳零九等人都陸續被逮捕，而王品澔與金雲今參加「EELIN STAR」第14屆伊林璀璨之星活動開跑記者會， 25歲王品澔之前參加《全民星運動會》走紅，卻承認沒當兵，因罹患「病竇症候群」曾莫名暈倒3次，因此免疫。

王品澔患有病竇症候群。（伊林提供）王品澔患有病竇症候群。（伊林提供）

他提到高中時第一次暈倒，好在家人在身邊，送醫檢查後沒查出原因，直到大四外宿暈倒兩次，那時身邊沒人，再度檢查才知道是心臟有問題，罹患「病竇症候群」，他說：「就是突然像睡著這樣，眼前會一片黑。」他表示自己心跳比較慢，睡覺時心跳甚至會來到一分鐘才30幾下（正常人處於靜止狀態時，正常心跳應維持在每分鐘60至100次）。

但這個病症並無有效治療方式，他只能盡量不讓自己太累，「蹲下不可馬上站起來，生活上要很小心，不要單獨一個人，所以現在跟弟弟住。」好在距離上一次暈到，已經兩、三年，代表他身體狀況一直維持在不錯的狀態。

190公分的金雲才大三還沒收到兵單。（伊林提供）190公分的金雲才大三還沒收到兵單。（伊林提供）

此外，金雲演出BL劇《看見愛》收穫大批粉絲，他今年就讀世新大學資訊傳播系大三，畢業後才會收到兵單，他的役期是4個月。許多藝人閃兵的原因都是擔心演藝事業暫停有所損失，但他不擔心被粉絲忘記，他說當兵反而能和各種形形色色的人相處，都會有助於表演，「任何事都是我的養分，可以融合到我表演，去學習到大家的優點。」

目前身高190公分的金雲也提到，若未來長到196公分就會免役，「但我小時候有去看生長板，他們說我可以長到197公分」，不過強調一定會照規定完成國民義務。

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