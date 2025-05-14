王菲來台陪動刀！19歲李嫣唇顎裂蛻變「自信美貌不藏了」

李嫣（左圖左）患有先天性唇顎裂，在母親王菲（左圖中）陪同來台進行最終療程後成功蛻變。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「歌壇天后」王菲與前夫李亞鵬的愛女李嫣，出生時即患有先天性唇顎裂，歷經多年治療與4次修復手術，去年在王菲陪同下來台進行最後一次修復療程。時隔近1年，李嫣昨（13日）被中國狗仔直擊現身北京高級百貨公司，是她術後首度完整露出正臉，被盛讚與母親王菲一樣美。

李嫣近日被目擊現蹤北京百貨公司。（翻攝自微博）

李嫣去年7月由王菲陪同來台進行最終次的修復療程，同年中秋節也與王菲一同現身北京機場，當時傳出即將赴英國倫敦求學，王菲則親自陪同幫忙安頓生活。此次，李嫣與友人在北京SKP被拍到一邊逛街、一邊聊天，穿著緊身牛仔褲搭配露肩上衣，身形高挑纖細、舉手投足氣質出眾，五官已難見唇顎裂的痕跡，顯見手術復原狀況極佳。

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此次是李嫣術後首次大方自信露出全臉。（翻攝自微博）

許多網友看見李嫣的最新容貌後紛紛驚嘆，「真的有媽媽王菲的氣質」、「越來越漂亮了」、「她撐過了人生最難的一關」。事實上，王菲當年懷孕時便得知女兒有唇顎裂問題，仍選擇堅持生下來，一路陪伴就醫，更成立「嫣然天使基金」幫助更多病童，母女情深令人動容，而李嫣的自信蛻變，也成為許多患者家庭的希望象徵。

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