創紀錄！每出專輯必入圍 動力火車第十度爭金曲最佳演唱組合

〔記者陳慧玲／台北報導〕動力火車顏志琳和尤秋興曾自嘲「越老越紅」，這句話也確實沒錯，除了代言、商演邀約不斷，今（14日）公布的第36屆金曲獎，動力火車也再次以《結伴》入圍最佳演唱組合獎，這也是兩人第十度入圍同個獎項，刷新紀錄。

動力火車再次入圍金曲獎最佳演唱組合，顏志琳（左）和尤秋興都很開心。（華研提供）

今天顏志琳和尤秋興都是被經紀人通知才知道動力火車又入圍金曲獎了，開心說：「謝謝大家，6月28日小巨蛋見！」

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早在1998年動力火車推出《無情的情書》就入圍過金曲獎最佳新人和最佳演唱組合獎，之後幾乎每次發片就會入圍金曲獎最佳演唱組合，並曾在2005年贏得該獎項。

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本屆金曲獎動力火車將和重新回歸歌壇闖出好成績的Energy角逐最佳演唱組合獎，其他入圍者還包括恐龍的皮、珂拉琪、丹丹猫猫=aDAN薛詒丹 x Miao Miao Flow以及ATARASHII GAKKO！

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