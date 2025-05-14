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娛樂 最新消息

戴佩妮激戰2大歌后！還要火拚陳忻玥、Karencici

〔記者陽昕翰／台北報導〕36屆金曲獎入圍名單今天（14日）公布，戴佩妮以概念專輯《雙生火焰 TWIN FLAME》入圍本屆華語歌后，將與魏如萱、蔡健雅等歌后較勁，還有陳忻玥、Karencici兩位新生代音樂人。

戴佩妮以概念專輯《雙生火焰 TWIN FLAME》入圍本屆金曲獎華語歌后。（資料照，記者胡舜翔攝）戴佩妮以概念專輯《雙生火焰 TWIN FLAME》入圍本屆金曲獎華語歌后。（資料照，記者胡舜翔攝）

戴佩妮翻唱重製自己的創作，把曾經寫給別人的歌再次賦予新的生命，專輯收錄過去寫給許光漢、彭佳慧、梁文音等歌手的歌曲。

對於入圍金曲獎，戴佩妮表示：「恭喜我的團隊，感恩。記得照顧好自己。」透露公布入圍名單時，正在家裡整理早上花市買回來的花，結果收到了各方好友的恭喜訊息。

新生代歌手陳忻玥首度入圍金曲獎。（資料照，陶山音樂提供）新生代歌手陳忻玥首度入圍金曲獎。（資料照，陶山音樂提供）

新生代歌手陳忻玥首度入圍金曲獎，以專輯《V》角逐華語歌后，感動說：「首先很感謝評審、謝謝陶山音樂以及幫忙製作及宣傳的團隊！」對於入圍直說不可思議，「非常開心，因為我覺得我們的音樂值得被更多人聽到。」

Karencici的新專輯《Made For You》也獲得肯定。（資料照，華納音樂ＸBoots n'Cats Records提供）Karencici的新專輯《Made For You》也獲得肯定。（資料照，華納音樂ＸBoots n'Cats Records提供）

Karencici的新專輯《Made For You》也獲得肯定，正在泰國渡假的她笑說可以慶祝一下，「很感謝華納團隊和製作人Kvn和所有參與的工作人員。」製作人Kvn也是她交往多年的男友。

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