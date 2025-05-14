「日本工學院」揪20名幸運兒看演唱會！帥哥男團後台開放參觀

〔記者鍾志均／台北報導〕「日本工學院音樂學院」去年來台招待學生參觀家入里歐演唱會，今年正式招生，免費招待居住在台灣，年紀17歲到23歲的喜歡音樂的學生，於6月1日至Zeppy New Taipei參觀「BUDDiis Tour 2025-JOURNiiY ll-in Taipei」首場台北公演的後台，同時欣賞演唱會，共計20個名額。

BUDDiiS於6月1日至Zeppy New Taipei演出。（日本工學院提供）

BUDDiiS來自日本STARDUST PROMOTION旗下，主打舞蹈和美聲，成員顏值在線，以「自然感＋個性派帥哥」風格著稱，具有相當的辨識度與吸引力。

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近期他們即將展開2025巡演，其中也包含第一次的海外巡演台北站，日本工學院特地與BUDDiis合作企劃，誠摯邀請台灣愛音樂的學生免費參加這場難得的演唱會觀賞與後台導覽體驗活動。

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BUDDiiS為2020年組成、2021年正式出道的10人男子舞蹈&歌唱團體，風格融合流行音樂、街頭風格與青春能量，由前PRIZMAX成員領軍，團員們全方位參與音樂製作、舞蹈編排，被譽為「最具DIY精神的新世代偶像團體」。

他們代表作包括《CLICK ME》、《Magic》、《Glow Gold》、《JUBiiLEE》等多首人氣單曲。近年已成功登上日本東京武道館、幕張展覽館等大型場館，人氣持續上升，深受亞洲粉絲喜愛。

BUDDiiS為電視劇《秘密》演唱主題曲《Iris》，該曲展現他們的歌唱魅力，在各大音樂平台上獲得好評。

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