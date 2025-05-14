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娛樂 最新消息

林美秀入圍台語歌后嚇哭了 操到罹血友病激戰強敵蔡秋鳳

〔記者陽昕翰／台北報導〕第36屆金曲獎今天公布入圍名單，台語天后蔡秋鳳以《戲台》專輯入圍最佳台語女歌手，她受訪回應：「感謝評審的肯定，好開心，每張專輯都是一次的自我挑戰，在歌唱的路上，我會始終如一地繼續努力打拚！」對手還有詹雅雯、林美秀、王彙筑以及李竺芯。

蔡秋鳳風光入圍本屆金曲獎。（蔡秋鳳提供）蔡秋鳳風光入圍本屆金曲獎。（蔡秋鳳提供）

林美秀跨足歌壇，去年發行首張專輯《Lady Pum Pum》，她邀來謝銘祐、彭佳慧、陳竹昇跨刀製作及寫歌，過程更因太過操勞，就醫發現罹患「後天血友病」住院一周，過程充滿血淚。

對於作品獲得評審的肯定，林美秀得知入圍當下都嚇哭了，感動表示：「心裡一直在想說，天哪，歌手們都好厲害，她怎麼可能有機會可以一起入圍，但如果有機會，她覺得新人獎就已經很開心了，要入圍女歌手真的很難。」

林美秀跨足歌壇，獲得金曲獎的入圍肯定。（繁星皓月提供）林美秀跨足歌壇，獲得金曲獎的入圍肯定。（繁星皓月提供）

林美秀招認，本來連想都不敢想，所以一聽到入圍最佳台語女歌手獎，都嚇呆了，真的非常謝謝也很開心，入圍就是肯定。」

林美秀更表示：「要感謝的人很多，謝謝評審，也謝謝這次有參與《Lady Pum Pum》專輯的夥伴們，讓她更有動力繼續用演戲的情感帶入音樂去唱歌給大家聽，真的非常謝謝大家。」

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