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陳大天「閃兵遭拘提」影響婚事？未婚妻劉樸回應了

藝人陳大天訊後25萬元交保。（資料照，記者陸運鋒攝）藝人陳大天訊後25萬元交保。（資料照，記者陸運鋒攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕王大陸先前閃躲兵役的風波，一度鬧得沸沸揚揚，如今王大陸已入伍，沒想到案情擴大，不少藝人涉案，包括陳大天在內，今都遭到警方調查帶進警局，陳大天的未婚妻劉樸今原本要出席經紀公司活動，心情受影響，取消下午的活動出席，僅透過經紀公司代為回應，也提到婚事並不會因為陳大天閃兵受影響，仍維持年底登記結婚。

相關新聞：檢警第二波掃蕩閃兵案 陳大天25萬交保

劉樸回應婚事並不會因為陳大天閃兵受影響，仍維持年底登記結婚。（翻攝自臉書）劉樸回應婚事並不會因為陳大天閃兵受影響，仍維持年底登記結婚。（翻攝自臉書）

陳大天2024年12月29日下午在國家戲劇院後台向交往4年的女友劉樸求婚，他先前受訪時表示想在8月25日交往紀念日登記結婚，不過這個計畫目前已喊卡，並非因為陳大天被逮而取消或延期，劉樸的經紀公司解釋：「他們原本要在8月25日當天登記，但因那天不是好日子，決定改到年底。」並強調劉樸不會因為陳大天閃兵而缺消婚事。

其實今天劉樸一早目睹檢警突然來家裡搜索，帶走陳大天後，她緊急電話詢問陳大天經紀人，才知道發生什麼事。她說，因陳大天原本近期就有舞台劇演出計畫，劉樸也早已安排後天飛加拿大短期遊學一個月，現因陳大天的事，非常忐忑不安。

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