李榮浩婚後首戰 情定楊丞琳6年「角逐歌王發聲了」

〔記者邱奕欽／台北報導〕「第36屆金曲獎頒獎典禮」將於6月28日在台北小巨蛋盛大登場，入圍名單今（14日）正式揭曉，其中39歲中國歌手李榮浩，憑藉全新專輯《黑馬》入圍「最佳華語男歌手獎」，迎來出道至今的第10度金曲獎提名，也是自2019年情定楊丞琳後的第一戰，稍早他也以19字吐露心緒。

李榮浩（右）在與楊丞琳結婚6年後，首戰金曲角逐華語歌王。（翻攝自臉書）

李榮浩曾在2014年憑藉《模特》一鳴驚人抱回「最佳新人獎」，但此後屢戰金曲獎都與獎座擦肩而過，如今再度以《黑馬》第10度問鼎金曲獎，更是他在和楊丞琳結婚6年後的首戰，一舉殺進競爭激烈的歌王戰區，對手包括柏霖PoLin、蕭煌奇、林家謙、呂士軒等實力唱將，獎落誰家備受關注。

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不過，李榮浩《黑馬》專輯製作過程並不順遂，1月發行初期曾因封面印刷錯誤緊急重製，3月更因附贈NFC卡片連結異常，引爆與音樂平台「網易雲音樂」的糾紛，讓他一度氣得開轟「你們既然沒有這個技術，為什麼要做這件事？」如今李榮浩再次站上金曲舞台，能否完成從「黑馬」到「歌王」的逆襲，讓人拭目以待。

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