方大同橫掃金曲獎！拿不到特別貢獻獎內幕曝光

金曲36評審團主席由丁曉雯出任。（記者潘少棠攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲36評審團主席由丁曉雯出任，今天入圍名單公布，被問起是否有特別激烈的獎項，她直言每一個獎項都很激烈，每一首作品的曲風都不一樣，打趣：「所以有選擇困難症的人不能當評審，不然我們選百大就好。」入圍名單是經由充分討論才選出的精品。

方大同的遺作《夢想家》今年深受評審肯定。（資料照，記者陳逸寬攝）

方大同的遺作《夢想家》今年深受評審肯定，橫掃作詞、作曲、華語專輯、年度專輯、年度歌曲大獎，雖然無緣華語歌王獎項，但他依舊有被討論到最後一輪。最後評審也把「評審團獎」頒給《夢想家》，丁曉雯直說這一張專輯跟他以前的專輯作品很不一樣，乍聽好像有點「陽春」，仔細聽詞曲好的不得了，肯定他是用生命在寫歌，將自己的歷程送給歌迷做為禮物。

請繼續往下閱讀...

相關新聞：金曲主席親揭內幕 遺珠全曝光驚見李玟、林宥嘉

因為方大同並非台灣籍，所以無法申請金曲獎特別貢獻獎，他的同事想以方大同在台灣註冊的「賦音樂」來申請特別貢獻獎，丁曉雯也感嘆：「很為難，但是沒辦法。」並以張學友為例，身為香港人的他也無法申請，若頒給他的唱片公司環球音樂也有點勉強。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法