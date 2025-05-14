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Cheap狠酸「奈米型藝人」也閃兵 網笑：我只信「他」不用當兵

網紅Cheap坦言閃兵藝人中，他只認識王大陸（左）及陳零九（右）。網紅Cheap坦言閃兵藝人中，他只認識王大陸（左）及陳零九（右）。

張宇嫺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕演藝圈閃兵集團事件持續延燒，繼王大陸遭逮後，陳零九、陳大天及威廉等多名男藝人也捲入其中。網紅Cheap今日也針對此事發聲，直言除了王大陸和陳零九，其他人根本沒聽過，更酸說「最誇張的是，連奈米型藝人都要閃兵」。

Cheap在臉書發文表示，這波閃兵名單曝光後，除了王大陸、陳零九之外，其他人他都沒聽過，忍不住質疑「最誇張的是，連奈米型的藝人都要閃兵，更別說周杰倫、羅志祥、藍正龍、周渝民、Freddy（林昶佐）這種大咖了吧」。

Cheap提到，男藝人中他唯一相信納豆是真因身高不足而免役，反觀其他在演唱會上跑跑跳跳、勁歌熱舞的藝人，「跟我說身體有問題不能當兵？」最後，他補充，還有政治人物，拉出來應該也是一大串。

網友表示只相信金曲歌王蕭煌奇不用當兵。（華納音樂提供）網友表示只相信金曲歌王蕭煌奇不用當兵。（華納音樂提供）

貼文一出引發熱烈討論，不少人笑稱，「看到奈米級我大笑」、「就不要被蕭煌奇看到」、「藝人我只相信蕭煌奇跟阿吉仔」，還有網友強調，「南韓藝人敢閃兵代表前途就此結束」、「奇怪都沒有紅還怕當兵？」。

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