威廉涉閃兵發文喊「我主動面對」 網酸：為何不主動當兵？

39歲男藝人威廉因涉及閃兵，今日中午赴綠島派出所接受調查。（本報合成，擷取自廖威廉臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕閃兵集團案持續延燒，繼男藝人王大陸遭逮後，「棒棒堂」出身的威廉（本名廖亦崟）也捲入其中。人在綠島的他今（14）日中午前往當地派出所報到，並在臉書強調「我主動面對配合」，但此舉不但未能平息外界怒火，反而掀起更多網友砲轟「都逃兵這麼多年，還叫主動喔？」

威廉今在臉書貼出一張準備走進綠島派出所的背影照，畫面中他戴著藍帽、背黑色後背包，並在文中寫下「別擔心，我主動面對配合」，貼文一出隨即掀起熱議。

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不少粉絲留言力挺「加油」、「沒事的」，但也有大批網友怒斥其說法避重就輕，質疑「被抓了才主動配合，不要秀下限，好手好腳當什麼閃兵」、「都逃兵這麼多年，還叫主動喔？」、「好好當兵沒那麼難」、「笑死，主動面對，那為何不主動服兵役」。

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