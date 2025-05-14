晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

威廉涉閃兵發文喊「我主動面對」 網酸：為何不主動當兵？

39歲男藝人威廉因涉及閃兵，今日中午赴綠島派出所接受調查。（本報合成，擷取自廖威廉臉書）39歲男藝人威廉因涉及閃兵，今日中午赴綠島派出所接受調查。（本報合成，擷取自廖威廉臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕閃兵集團案持續延燒，繼男藝人王大陸遭逮後，「棒棒堂」出身的威廉（本名廖亦崟）也捲入其中。人在綠島的他今（14）日中午前往當地派出所報到，並在臉書強調「我主動面對配合」，但此舉不但未能平息外界怒火，反而掀起更多網友砲轟「都逃兵這麼多年，還叫主動喔？」

威廉今在臉書貼出一張準備走進綠島派出所的背影照，畫面中他戴著藍帽、背黑色後背包，並在文中寫下「別擔心，我主動面對配合」，貼文一出隨即掀起熱議。

相關新聞：才Po文「綠島我來了」就準備回台灣 威廉涉閃兵聯絡警方拘提

不少粉絲留言力挺「加油」、「沒事的」，但也有大批網友怒斥其說法避重就輕，質疑「被抓了才主動配合，不要秀下限，好手好腳當什麼閃兵」、「都逃兵這麼多年，還叫主動喔？」、「好好當兵沒那麼難」、「笑死，主動面對，那為何不主動服兵役」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中