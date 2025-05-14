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娛樂 最新消息

歐吉桑「切地瓜」征服台灣山路 李銘順、李銘忠打鐵鬧兄弟鬩牆

〔記者傅茗渝／台北報導〕公視實境節目《歐吉桑騎士-阿順阿忠的中年危機》5月8日播出後引發熱烈迴響，李銘順與李銘忠的「切地瓜」縱走路線成焦點。15日播出第2集揭曉下半段路線，兄弟倆在高雄旗山體驗打鐵製刀，互虧互鬧笑果十足。

《歐吉桑騎士》嘉賓洪都拉斯（右）、林輝瑝。（公視提供）《歐吉桑騎士》嘉賓洪都拉斯（右）、林輝瑝。（公視提供）

第2集延續「切地瓜」行程，後段從武嶺出發，經南投埔里、嘉義，抵達高雄美濃，三天內騎機車縱走台灣。洪都拉斯感性表示：「身為見證者，我覺得這兩位兄弟真的很努力、很認真。感動之外，還有激動，你們克服了從未經歷的挑戰。」李銘順坦言：「我是很自豪的，我切過地瓜，你切過沒有？」李銘忠也說：「我覺得驕傲，洪哥在路上說，很多台灣人都沒這樣切過。」

首集嘉賓洪都拉斯與林輝瑝擔任領航員，最新一集則由雷嘉汭加入，她曾與李銘順合作《八尺門的辯護人》，本身就是重機愛好者，持有重機駕照，此次於埔里與兩人會合，和林輝瑝代騎埔里至嘉義一段路程。

《歐吉桑騎士》嘉賓林輝瑝（右）、雷嘉汭。（公視提供）《歐吉桑騎士》嘉賓林輝瑝（右）、雷嘉汭。（公視提供）

雷嘉汭表示：「我這麼愛騎車，卻還沒挑戰過這段路，所以非常佩服、也羨慕他們。兩個歐吉桑都中年了，還特地去考台灣摩托車駕照。我小時候常往南投、清境農場跑，這段從中橫環山下到埔里的山路真的很難騎，為他們感到超驕傲。」

林輝瑝則說：「我和洪哥坐車、戴耳麥與他們聊天，聽他們分享兄弟趣事，還去了我以前沒去過的景點。最感動的是兩位哥哥展現的騎士精神，不論艷陽、下雨還是逆風，從沒想過放棄，一步步騎完所有路段，真的很帥！」

《歐吉桑騎士》李銘順（右）和李銘忠親手打鐵。（公視提供）《歐吉桑騎士》李銘順（右）和李銘忠親手打鐵。（公視提供）

抵達美濃後，他們欣賞客家八音演奏，品嚐客家封肉，接著轉往旗山一家老字號打鐵店體驗打鐵，親手製作菜刀與露營刀。李銘順驚嘆：「不敢相信我今天打出一把刀！」李銘忠則笑說起初只是一塊鐵片。師傅說，打鐵能看出一個人的個性，李銘順被說「急性子」，他反笑李銘忠「悶燒慢熱」。李銘忠愈做愈熟練，還開始指導哥哥，提醒「手不要那麼硬」、「放鬆一點」，叨唸到李銘順受不了笑喊：「你不要吵我！」

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