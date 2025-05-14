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娛樂 最新消息

曾捲入詐騙及鬥毆風波 陳零九、大根如今再登社會新聞版

男星陳零九涉妨害兵役、偽造文書，今天下午被檢警拘提到案。（記者陸運鋒攝）男星陳零九涉妨害兵役、偽造文書，今天下午被檢警拘提到案。（記者陸運鋒攝）

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北地檢署指揮刑事警察大隊、永和分局執行妨害兵役、偽造文書案，首波拘提包括男星王大陸等10名欲逃兵役男及3名仲介，而這波再逮捕陳零九、陳大天多名藝人，其中拘提名單的陳零九及大根（黃亮鈞），曾捲入JPEX加密貨幣平台詐騙及鬥毆風波，一度登上社會新聞版面，如今2人又因涉入逃避兵役再度登上社會版。

相關新聞：陳大天、李銓涉閃兵遭拘提！傳陳零九、大根、威廉等藝人都在名單

陳零九曾捲入JPEX加密貨幣平台詐騙風波。（記者陳逸寬攝）陳零九曾捲入JPEX加密貨幣平台詐騙風波。（記者陳逸寬攝）

據了解，JPEX平台是香港知名加密貨幣交易所，但被香港證監會點名違反監管規定後，爆發出金困難及轉移資產爭議，其在全球非法吸金一六三億餘元，並將觸角伸進我國，而陳零九曾擔任JPEX代言人挨告，最後因罪嫌不足獲不起訴。

此外，台北市大安分局警方去年6月查緝一間德州撲克賭場，且在其他樓層招待所包廂搜出大麻電子菸，而受友人邀約的陳零九當時也在場，不過他否認與持毒男子認識。

大根在2018年參加「玖壹壹」春風的生日派對時，在KTV爆發鬥毆衝突。（資料照，記者陳逸寬攝）大根在2018年參加「玖壹壹」春風的生日派對時，在KTV爆發鬥毆衝突。（資料照，記者陳逸寬攝）

至於諧星大根在2018年參加「玖壹壹」春風的生日派對時，卻在KTV爆發鬥毆衝突，大根莫名其妙被一群不認識的酒客打得滿臉是血，而大根隨行友人持槍型辣椒水制止，警方獲報到場並調閱監視器釐清後，確認是酒客單方面毆打大根。

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