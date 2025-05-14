修杰楷自導驚喜約會慘翻車 賈靜雯崩潰懇求：拜託帶我走

〔記者傅茗渝／台北報導〕修杰楷推出YouTube網路頻道《修TIME》，最新一集邀請到呼聲最高的老婆賈靜雯，為了量身打造一場完美約會，修杰楷嚴格保密錄影內容。]

修杰楷、賈靜雯久違在迪化街逛逛。（修TIME提供）

歡迎賈靜雯出場時，他特別稱她是第一位出外景的來賓，沒想到卻慘遭打槍，賈靜雯吐槽早就來過，被嫌棄「沒誠意」。過程中，修杰楷不改調皮個性，不按牌理出牌地挑戰老婆底線。早已做好心理準備的賈靜雯不但沒生氣，反而吐槽說：「我沒有偶包，哪像你！」夫妻開啟日常鬥嘴模式，展現情深又愛捉弄彼此的一面。

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修杰楷驚喜安排騎摩托車約會，卻讓賈靜雯當場傻眼，驚喜變驚嚇，妝髮全白費。他還準備藍牙音響，要求賈靜雯手拿音響，重現電影《再見阿郎》的經典橋段。熟悉他的賈靜雯總能猜中下一步，一連串荒謬行為讓她不斷哀嚎：「為什麼我會在這裡～拜託帶我走～」畫風反差逗趣，修杰楷則樂在其中。

修杰楷自導驚喜約會卻翻車。（修TIME提供）

兩人久違在迪化街逛逛，賈靜雯趁機爆料修杰楷偶包太重，有鏡頭在才會主動買東西給她，私下只會嫌棄她購物慾太旺。面對老婆的抱怨，修杰楷只敢像小孩般在背後擠眉弄眼、不敢反駁，還裝沒事安撫另一半，展現夫妻間的甜蜜互動。

途中遇見來自新加坡的《小娘惹》忠實觀眾認出修杰楷要求合照，賈靜雯不但幫忙拍照，還親切幫忙宣傳，並語帶吃味地說：「老公好有名氣，我壓力很大耶。」

節目最後進行夫妻默契大考驗，修杰楷透露兩人傳訊息時，賈靜雯只會問小孩狀況，有沒有寫功課，從不關心他的行蹤。問到「哪件事最會一秒惹怒賈靜雯」時，修杰楷語帶顫抖說：「老婆是最完美的。」機靈回應成功下莊，還獲得賈靜雯滿意點頭。

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