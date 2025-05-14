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娛樂 最新消息

蘇達首度挑戰上手術台 本尊全程監督「嚇到手發抖」

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛劇《院長爸爸》首播收視亮眼，在同時段80個節目中衝上第34名。八仙塵爆的劇情一播出，立刻勾起許多人的記憶。飾演黃國烽醫師的蘇達與住院醫師程雅晨，日前也特別南下高雄宣傳。

蘇達與程雅晨特別南下高雄宣傳《院長爸爸》。（大愛提供）蘇達與程雅晨特別南下高雄宣傳《院長爸爸》。（大愛提供）

蘇達過去曾多次飾演醫師，但多半是坐在診間開藥，這次在《院長爸爸》首度挑戰上手術台。他笑說：「拿起手術刀是真的會發抖。」一場手術戲拍了四小時，角色原型黃國烽醫師全程陪拍，「美其名是關心，其實可能是監督」，連下刀的力道都仔細叮嚀。蘇達說這次才真正體會到職人劇的難度。他的姊姊在馬偕醫院腫瘤科任職35年，讓他從小對醫院不陌生，也見過家屬的焦急與情緒發洩，當時不懂，長大後才能體會醫師的辛苦與無奈。

劇中蘇達飾演的患者是一名體重160公斤的個案，雖是特殊妝造，仍讓他震撼落淚，「一看到演員的模樣，眼淚就掉下來」。原型醫師黃國烽也提醒他：「不要只看生病，要先看心出了什麼問題。」黃醫師常說：「人功德再好、福報再高，也活不過兩百歲。要珍惜當下，現在快樂就是健康，不快樂，吃再多藥也沒用。」這也成為蘇達最深刻的感悟。

蘇達第一次挑戰手術台戲碼，直言拍到手在抖。（大愛提供）蘇達第一次挑戰手術台戲碼，直言拍到手在抖。（大愛提供）

程雅晨飾演初入職場的住院醫師，像是台版《機智醫生生活》，能力不錯卻樣樣想做、事事難成。有場戲他在低潮時遇上戴立忍飾演的院長，那段台詞讓他感觸很深，「就像現實中我遇見戴立忍這位資深前輩，在人生的岔路中，他給了我一個方向。」程雅晨曾演過護士，這次升格當醫師，也是第一次進手術室，他說：「《院長爸爸》不只治身體的病，也療癒人心，不只是戲，觀眾也會被療癒，這是最棒的地方。」

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