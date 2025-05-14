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威廉拍軍教片卻涉閃兵！ 昔受訪稱「會盡義務」打臉片段遭挖

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕新北檢警持續偵辦閃兵集團，繼藝人王大陸遭逮後，多名男星被發現涉案，其中，出身「棒棒堂」的威廉也涉嫌逃兵。對此，有網友翻出威廉12年前受訪提及「兵役」問題的片段，當時他稱「會盡義務」，如今回頭看，讓人不勝唏噓。

威廉曾出演《報告班長7-勇往直前》。（資料照）威廉曾出演《報告班長7-勇往直前》。（資料照）

威廉出身前男子團體「Lollipop@F」，曾出演2016年上映的軍教電影《報告班長7-勇往直前》，該作以八八風災時國軍救援行動為背景，當時他為了宣傳作品，積極健身練出一身肌肉，在片中多個場景裸臀上陣，就連海報都以他的翹臀為宣傳焦點。

《報告班長7 勇往直前》海報主打威廉翹臀。（資料照，蒙太奇提供）《報告班長7 勇往直前》海報主打威廉翹臀。（資料照，蒙太奇提供）

值得一提的是，網友挖出威廉昔日受訪的影片，當時成員被問及兵役問題，他以還在念書搪塞回應，但也表示，「應該的話，我們都還是會盡義務啦」，如今卻爆出閃兵風波，讓人不勝唏噓。

相關新聞：才Po文「綠島我來了」就準備回台灣 威廉涉閃兵聯絡警方拘提

據了解，威廉近日在綠島錄製節目《食尚玩家》，爆出風波後，他主動前往當地派出所接受調查，不過，新北警方早已出發、前往台東，雙方在到站出口會面，威廉連出站大門都沒離開就被警方帶入偵訊，預計稍晚將搭機直返台北。

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