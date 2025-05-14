好勵志！14年鐵粉追到偶像 犬飼貴丈傳熱戀指原莉乃

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕前AKB48人氣成員指原莉乃今天（14日）傳出與小兩歲的《假面騎士》男星犬飼貴丈交往，且犬飼是指原莉乃的鐵粉，喜歡她已經14年，如今從粉絲升格為戀人，讓不少人直呼很勵志。

指原莉乃（左）、犬飼貴丈傳出熱戀。（翻攝自IG）

《週刊文春》揭露指原莉乃、犬飼貴丈穩定交往中，且兩人時常被直擊出雙入對，進出對方家中。《文春》在5月10日堵到剛才指原莉乃住處離開的犬飼貴丈，被問到是否與指原莉乃交往，犬飼貴丈未正面回應，表示要交由經紀公司處理，不過記者表示「我們會為你加油」時，犬飼貴丈回應「謝謝」雙方經紀公司也回應：「私人事務由藝人處理。」默認了雙方戀情。

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犬飼貴丈曾數次在節目上表達對指原莉乃的喜歡，他形容指原莉乃是神一般的存在，用足球來比喻就是「梅西」。去年在節目上，犬飼與指原莉乃同台，犬飼坦言自己喜歡指原莉乃已經14年，一度講不出話來，甚至在指原莉乃詢問「你從哪裡來時？」直接說出自家地址，嚇得節目組立刻馬賽克處理，笑翻眾人。

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