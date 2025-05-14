陳大天婚前遭拘提！爆閃兵「新郎變被告」 娶回劉樸恐卡關

〔記者邱奕欽／台北報導〕王大陸涉嫌花費上百萬找「閃兵集團」偽造醫療證明以規避兵役義務，檢警隨即擴大追查，沒想到37歲「小蝦」陳天也列於名單之中，今（14日）一早遭警方拘提到案說明。事實上，陳大天才向女友劉樸求婚，如今爆涉及規避兵役，2人婚事恐添變數。

陳大天爆閃兵今早遭拘提，與劉樸的婚事恐添變數。（翻攝自臉書）

陳大天去年底向愛情長跑4年的女友劉樸求婚成功，他曾透露2人的交往紀念日為8月25日，因此選定將在今年的這天攜手結婚登記；不過，陳大天爾後透過經紀人表示，公證結婚應會選在8月25日的前後，「但不一定是當天，也會參考一下雙方的工作還有農民曆。」劉樸年初出席新春開工團拜時，坦言年底婚禮場地不好找，因此婚宴將延至明年舉行。

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如今，陳大天爆出規避兵役出現在閃兵案的名單上，外界關注的不只是他從準新郎變被告的司法後續，今年是否能如期與劉樸一起步上紅毯、攜手未來也備受矚目。此外，陳大天參演的舞台劇《莎姆雷特》與《三個傻瓜》也面臨變數；對此，寬宏藝術與果陀劇場皆低調回應「正在了解狀況中」。

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