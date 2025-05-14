晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳大天婚前遭拘提！爆閃兵「新郎變被告」 娶回劉樸恐卡關

〔記者邱奕欽／台北報導〕王大陸涉嫌花費上百萬找「閃兵集團」偽造醫療證明以規避兵役義務，檢警隨即擴大追查，沒想到37歲「小蝦」陳天也列於名單之中，今（14日）一早遭警方拘提到案說明。事實上，陳大天才向女友劉樸求婚，如今爆涉及規避兵役，2人婚事恐添變數。

陳大天爆閃兵今早遭拘提，與劉樸的婚事恐添變數。（翻攝自臉書）陳大天爆閃兵今早遭拘提，與劉樸的婚事恐添變數。（翻攝自臉書）

陳大天去年底向愛情長跑4年的女友劉樸求婚成功，他曾透露2人的交往紀念日為8月25日，因此選定將在今年的這天攜手結婚登記；不過，陳大天爾後透過經紀人表示，公證結婚應會選在8月25日的前後，「但不一定是當天，也會參考一下雙方的工作還有農民曆。」劉樸年初出席新春開工團拜時，坦言年底婚禮場地不好找，因此婚宴將延至明年舉行。

相關新聞：陳大天「炎上鍾明軒」今開賣卻遭逮捕 薩泰爾：也不用這麼努力

如今，陳大天爆出規避兵役出現在閃兵案的名單上，外界關注的不只是他從準新郎變被告的司法後續，今年是否能如期與劉樸一起步上紅毯、攜手未來也備受矚目。此外，陳大天參演的舞台劇《莎姆雷特》與《三個傻瓜》也面臨變數；對此，寬宏藝術與果陀劇場皆低調回應「正在了解狀況中」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中