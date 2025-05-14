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娛樂 最新消息

金曲主席親揭內幕 遺珠全曝光驚見李玟、林宥嘉

〔記者張釔泠／台北報導〕本屆的金曲獎評審團主席由丁曉雯擔任，對於李玟、林宥嘉落馬，她透露兩人都有進入到華語歌王、歌后討論的最後一輪，可惜最後被刷掉，戴佩妮的專輯是「舊歌重唱」卻仍入圍歌后，丁曉雯也表示，「她是重新演唱，在我們定義上是新的專輯 ，而不是拿以前的錄音版本做成精選。」

本屆的金曲獎評審團主席由丁曉雯擔任。（記者潘少棠攝）本屆的金曲獎評審團主席由丁曉雯擔任。（記者潘少棠攝）

被問到今年哪一個獎項最難評，丁曉雯表示：「沒有最難、都很難，因為風格類型不一樣。但以難度而言可能是年度單曲，才會增列到八項入圍。」她解釋要增列入圍，必須經過非常嚴謹的討論，要超過2／3的評審同意，才能夠增列一項，因此最難取捨的就是年度單曲。

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丁曉雯表示，今年的評審很著重音樂性、文字的力量，很多作品在文字的成熟度上、議題呈現上面，都表現的非常亮眼，各獎項的討論最順利也要兩輪，「基本上都是兩輪到四輪。」

去年的廣播金鐘獎公布入圍時，開「第一槍」除名「性騷藝人」黃子佼，邱軍去年底爆出酒駕肇事逃逸事件，是否有影響他的入圍？丁曉雯解釋，金曲獎僅有特別貢獻獎上明文有規定，被起訴是不能被提名的，「其他的獎項我們就回到作品上面，評審有一把尺 。」表示邱軍的作品仍有被討論到。

方大同遺作《夢想家》入圍多項獎項。（寬宏藝術提供）方大同遺作《夢想家》入圍多項獎項。（寬宏藝術提供）

方大同年初不幸離世，遺作《夢想家》入圍多項，但他卻無緣進入華語歌王角逐，丁曉雯表示：「每一個單項獎都是獨立討論的，他也是有到最後的討論名單。」他的同事想以台灣的工作室《賦音樂》的名義來申請特別貢獻獎，她也感嘆：「很為難，但是沒辦法。但即使沒有特別貢獻獎， 他個人的貢獻 、作品的質感是無庸置疑的 ，真正好作品不會被埋沒。」

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至於「落日飛車XAAA」成為入圍最大贏家 ，她也肯定，「落日飛車本來就有他們的水平 ，這兩個不同的團jam在一起，製作上有一定難度。」至於整張專輯中文歌曲偏少，她也表示評審上表示有很多角度，不會只著重歌詞成熟度這一方面。

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