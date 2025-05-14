相隔20多年入圍金曲兩大獎 Energy以為無緣「已經是奇蹟」

〔記者陳慧玲／台北報導〕第36屆金曲獎將在6月28日於小巨蛋舉行頒獎典禮，入圍名單今（14日）公布，重新回歸歌壇的Energy入圍最佳演唱組合，並以《星期五晚上》入圍年度歌曲大獎，團員也開心談到感想。

Energy入圍金曲獎兩大獎，團員都很興奮。（相信音樂提供）

坤達談到：「隔了21年，再次入圍金曲獎。真的是太不可思議了！本來已經覺得金曲跟自己是沒有關係的了，真的非常感恩一切。感謝五月天、感謝相信音樂、用心音樂，感謝其他4位團員，感謝自己，最後感謝所有對Energy支持的朋友們！接下來我們也會更努力更加油，帶給大家更好的作品。」

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書偉表示：「相隔20幾年還有這個機會再次參與華語樂壇的年度盛會，相當榮幸也很感恩，2024年EG想帶給大家的是希望與能量，謝謝金曲獎看見了《Here I am》這張專輯想傳達的訊息，金曲獎見。」

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阿弟則說：「謝謝評審老師們的肯定，金曲獎我曾以為再也無緣參與，Energy能再次合體回到舞台上對我來說已經是奇蹟，還能有新的專輯和演唱會，甚至入圍金曲最佳演唱組合和最佳年度歌曲，此刻興奮和感激的情緒不停地交纏衝擊我的腦袋，人生真的有很多意想不到的事情會發生，唯一不變的是，謝謝大家我還是那個很愛唱歌的阿弟，還好我沒有放棄。」

Toro談到：「我人在入圍錄製這首歌的錄音室錄製新專輯歌曲，聽到消息讓錄音團隊都很振奮！同個場景同樣的團隊，我們會更積極準備好作品。」

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團長牛奶則說：「非常開心能入圍金曲獎，這次Energy復出，已經獲得太多好的迴響，這次能受到金曲獎評審的肯定，謝謝所有粉絲朋友們對我們的支持，也謝謝所有參與這張專輯為我們付出的幕前幕後的工作同仁們，沒有大家的努力，不會有這樣的成績，我們也會繼續努力，繼續做好的音樂，用盡全力為大家表演，也謝謝我們Energy所有的團員，大家對於這張專輯、這次復出，都很珍惜也很努力，最重要謝謝五月天，謝謝相信音樂，讓我們能再次跟復出為大家表演。」

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