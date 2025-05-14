王大陸欲閃兵手機驚見多起案外案 此波掃盪恐有未爆彈？

藝人陳大天被移送新北地檢署。（記者陸運鋒攝）

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北檢警今年2月偵辦以男子陳志明為首的閃兵集團，拘提3名仲介及欲逃兵役男王大陸等人，而檢警從王被查扣的手機發現許多驚人案外案，包括涉嫌教唆毆打UBER司機、輾轉委託警官查個資、替直播主女友委託四海幫堂主偷查個資等，引發社會譁然，而這波目前已拘提藝人陳零九、陳大天、李銓、陳信維、陳向熙等8人，外界聯想是否會因衍生更多案外案，將由檢警進一步檢視。

據悉，此波掃蕩名單包括藝人陳零九（陳志豪）、陳大天（陳道賢）、威廉（廖亦崟）、大根（黃亮鈞）、阿虎（吳致任）、李銓、舞台劇演員黃博石以及黃姓、范姓男子等10人，而且都是透過友人介紹下，委託陳嫌協助逃避兵役，且有相關通聯及對話，因此被檢警盯上。

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據了解，檢警去年5月偵辦一起詐騙案件時，意外從查扣的手機裡，發現詐團成員委託陳嫌協助免當兵，而陳因另涉其他案件遭通緝，今年1月被捕後隨即發監執行迄今。

案經擴大偵辦，再追出陳嫌旗下44歲李男、56歲張男及24歲林男，分別擔任集團內仲介、聯繫、跑腿等角色，於是在今年2月收網，拘提李等3名共犯及花錢欲逃避兵役的男星王大陸等10人。

檢警偵辦此案期間，查出多起案外案，包括王大陸涉找閃兵集團逃避兵役，懷疑對方拿錢沒辦事，便透過小開游翔閔，找上時任台北市刑大偵三隊代理隊長劉居榮偷查陳男個資，另因直播主女友闕沐軒遭潘姓男子詐400萬餘元，又涉嫌透過四海幫海鷹堂堂主陳子俊偷查潘男個資。

此外，檢警還發現王大陸去年與UBER司機起口角，王委託游翔閔後，利用當鋪尋車小蜜蜂查出司機行蹤，再由陳子俊教唆小弟攔車毆打司機，不過此案雙方已和解，王獲不起訴。

如今這波掃蕩又拘提多名藝人，且查扣所有人的手機，究竟是否有其他秘密，都是追查重點之一。

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