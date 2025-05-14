晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王大陸欲閃兵手機驚見多起案外案 此波掃盪恐有未爆彈？

藝人陳大天被移送新北地檢署。（記者陸運鋒攝）藝人陳大天被移送新北地檢署。（記者陸運鋒攝）

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北檢警今年2月偵辦以男子陳志明為首的閃兵集團，拘提3名仲介及欲逃兵役男王大陸等人，而檢警從王被查扣的手機發現許多驚人案外案，包括涉嫌教唆毆打UBER司機、輾轉委託警官查個資、替直播主女友委託四海幫堂主偷查個資等，引發社會譁然，而這波目前已拘提藝人陳零九、陳大天、李銓、陳信維、陳向熙等8人，外界聯想是否會因衍生更多案外案，將由檢警進一步檢視。

據悉，此波掃蕩名單包括藝人陳零九（陳志豪）、陳大天（陳道賢）、威廉（廖亦崟）、大根（黃亮鈞）、阿虎（吳致任）、李銓、舞台劇演員黃博石以及黃姓、范姓男子等10人，而且都是透過友人介紹下，委託陳嫌協助逃避兵役，且有相關通聯及對話，因此被檢警盯上。

據了解，檢警去年5月偵辦一起詐騙案件時，意外從查扣的手機裡，發現詐團成員委託陳嫌協助免當兵，而陳因另涉其他案件遭通緝，今年1月被捕後隨即發監執行迄今。

案經擴大偵辦，再追出陳嫌旗下44歲李男、56歲張男及24歲林男，分別擔任集團內仲介、聯繫、跑腿等角色，於是在今年2月收網，拘提李等3名共犯及花錢欲逃避兵役的男星王大陸等10人。

檢警偵辦此案期間，查出多起案外案，包括王大陸涉找閃兵集團逃避兵役，懷疑對方拿錢沒辦事，便透過小開游翔閔，找上時任台北市刑大偵三隊代理隊長劉居榮偷查陳男個資，另因直播主女友闕沐軒遭潘姓男子詐400萬餘元，又涉嫌透過四海幫海鷹堂堂主陳子俊偷查潘男個資。

此外，檢警還發現王大陸去年與UBER司機起口角，王委託游翔閔後，利用當鋪尋車小蜜蜂查出司機行蹤，再由陳子俊教唆小弟攔車毆打司機，不過此案雙方已和解，王獲不起訴。

如今這波掃蕩又拘提多名藝人，且查扣所有人的手機，究竟是否有其他秘密，都是追查重點之一。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中