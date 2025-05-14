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「最強AV新人」瀨戶環奈要來台灣了！ J級火辣身材超吸睛

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本寫真女星瀨戶環奈身高170公分，擁有J級傲人身材及清純臉蛋，被網友大讚是「千年一遇的高手」，年初進軍暗黑界引起廣大迴響，登上AV銷售排行榜冠軍，被視為「最強新人」。值得一提的是，TRE台北國際成人展昨天公布喜訊，瀨戶環奈將於8月8至10日來台參加TRE2025。

日本寫真女星瀨戶環奈今年進軍AV界。（翻攝自IG）日本寫真女星瀨戶環奈今年進軍AV界。（翻攝自IG）

AV達人一劍浣春秋在《Play NO.1》發文透露，事實上，TRE2025第一波名單並沒有瀨戶環奈，因為敲定陣容時，她還是一名寫真女星，不可能出現在成人展名單，如今她已經成為AV女優，且TRE銀卡仍有空位未補齊，於是主辦單位緊急送出邀請，對方經紀公司很快就同意了。

一劍浣春秋指出，主辦單位邀約的過程相當順利，隨即就獲得經紀公司同意。他認為，經紀公司深知，瀨戶環奈是百年難得一見的練武奇才，並希望提升她的海外知名度，這樣有利未來的行銷操作，因此沒有計較她只是「銀卡」，而不是更高的級別，更沒有對互動設限，重點是讓大家看見她。

相關新聞：J級寫真女星下海！ 達人狂讚「極品」看好統治AV界10年

一劍浣春秋先前就曾狂讚瀬戶環奈，表示相當看好她，認為對方屬於「大魔王等級」，他也直言，這位2025年首發的新人可不是一般的強大，依經紀公司的操作，瀨戶環奈很可能是下一個統治AV界5年到10年的高手。

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