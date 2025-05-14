方大同遺作《夢想家》入圍金曲36 角逐最佳華語專輯

方大同去年推出了專輯《夢想家》。（資料照，Hit Fm提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕第36屆金曲獎頒獎典禮將在6月28日登場，主辦單位今天公布入圍名單，其中已逝的金曲歌王方大同以遺作《夢想家》入圍多項大獎，感動大票粉絲；而今年的特別貢獻獎則是頒給了音樂人翁孝良以及馬兆駿。

方大同去年抱病完成了專輯《夢想家》，當時的目標是希望創作一張能給人帶來安慰的作品，儘管生病影響了他的的呼吸機能，他仍堅持完成了這張專輯。

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令人遺憾的是，方大同的專輯《夢想家》順利發行，抗病5年的他卻不幸在今年2月病逝，而他生前的最後一張作品，也獲得金曲36評審的多項肯定，包括歌曲《才二十三》入圍最佳作詞人、最佳作曲人以及年度歌曲，《夢想家》也將角逐最佳華語專輯、年度專輯，更獲得了評審團獎的多項肯定。

第36屆金曲獎流行音樂類入圍名單

■ 年度歌曲獎

BUNUN 布農《QUEENDOM》/華納國際音樂股份有限公司（演唱者:阿布絲・塔娜比瑪/作

曲人:阿布絲、張少瑜/作詞人:阿布絲）

手機錢包鑰匙菸 （Ft. 盧廣仲）《美秀集團同名專輯》/火玄火包股份有限公司（演唱者:美秀集

團、盧廣仲/作曲人:修齊（劉修齊）、盧廣仲/作詞人:修齊（劉修齊）、盧廣仲）

偏南風《偏南》/三川娛樂有限公司（演唱者:謝銘祐/作曲人:謝銘祐/作詞人:謝銘祐）

Young Man《AAA》/夕陽音樂產業有限公司（演唱者:AAA （HYUKOH & 落日飛車）/作曲

人:OHHYUK 오혁 （吳赫）、曾國宏/作詞人:OHHYUK 오혁 （吳赫）、JNKYRD 권성철、曾國

宏）

星期五晚上《Here I Am》/相信音樂國際股份有限公司（演唱者:Energy/作曲人:Oliver

Kim、張簡君偉/作詞人:何宇勝、任遲、Oliver Kim）

才二十三《夢想家》/香港商賦音樂有限公司（演唱者:方大同/作曲人:方大同/作詞人:

方大同）

這樣很好 - 《英雄聯盟:雙城之戰》動畫第二季原聲《這樣很好 - 《英雄聯盟:雙城之戰》動畫第

二季原聲》/環球國際唱片股份有限公司（演唱者:陳奕迅/作曲人:鄭楠（SBMS）/作詞人:

呂易秋（SBMS））

足芳足芳《Suí 水》/果核音樂玫瑰森林農場有限公司（演唱者:李竺芯/作曲人:李竺芯、台

南歐力桑/作詞人:李竺芯）

■ 最佳華語專輯獎

不完全自救手冊/十一音像有限公司（十一音樂）（演唱者:陳建騏、陳綺貞、陳珊妮、曾國

宏 （落日飛車）、荒井十一、洪佩瑜、HUSH、黃綺珊、Ice Paper、JIHU、KAFE.HU 咖啡胡、康

士坦的變化球、李吉吉 （Project Ace）、李銖銜 James Lee、林憶蓮、裘德、秦四風、蘇運瑩、

三隻狗、圖靈音樂實驗室、Von Citizen、王 OK、王菀之、王心凌、五月天瑪莎、許鈞、鄭楠、

張羽涵 Leezi、周雲蓬）

OUTCOMES 結果論/台灣索尼音樂娛樂股份有限公司（演唱者:J.Sheon）

隱形色/亞神音樂娛樂股份有限公司（演唱者:林家謙）

夢想家/香港商賦音樂有限公司（演唱者:方大同）

好聲豪氣/任意門娛樂股份有限公司（演唱者:呂士軒）

珍珠刑/何樂音樂有限公司（演唱者:魏如萱）

■ 最佳台語專輯獎

像咱這款人/典選音樂事業股份有限公司（演唱者:楊肅浩）

物件,所在/麟鑫實業有限公司（演唱者:FunkyMo）

罐頭塔/持之音股份有限公司（演唱者:陳以恆）

偏南/三川娛樂有限公司（演唱者:謝銘祐）

滴滴答答/傻皮文創有限公司（演唱者:王彙筑）

Suí 水/果核音樂玫瑰森林農場有限公司（演唱者:李竺芯）

■ 最佳客語專輯獎

夢裡夢外/禾廣娛樂股份有限公司（演唱者:秋林）

純粹污垢/火氣音樂股份有限公司（演唱者:粹垢 TRAEGO）

牛騷 New Soul/子皿有限公司（演唱者:黃子軒）

亻厓个房間/黎歐創意有限公司（演唱者:羅思容、米莎、楊淑喻（吉那）、邱淑蟬）

洄游/山狗大樂團（演唱者:林鈺婷）

■ 最佳原住民語專輯獎

雲就要翻過山/街聲股份有限公司（演唱者:張淦勛 Giyu Tjuljaviya）

kamawan za kavung 像帽子一樣/野聲音樂文化事業有限公司（演唱者:Morikilr 孔亞明）

QUEENDOM/華納國際音樂股份有限公司（演唱者:阿布絲・塔娜比瑪）

Qrasun 格拉孫/自在合作行（演唱者:Kumu Basaw 姑慕·巴紹）

mudalrep 靠近/卡達德邦文化工作室（演唱者:桑布伊）

VAIVAIK 尋走/風潮音樂國際股份有限公司（演唱者:戴曉君）

【個人獎】

■ 最佳作曲人獎

JUD 陳泳希/知更《JUD 陳泳希 首張迷你專輯》/華研國際音樂股份有限公司（演唱者:JUD

陳泳希）

FunkyMo/修理車《物件,所在》/麟鑫實業有限公司（演唱者:FunkyMo）

王彙筑/高麗菜粥 Feat. 洪佩瑜《滴滴答答》/傻皮文創有限公司（演唱者:王彙筑、洪佩瑜）

林家謙/有色眼鏡《隱形色》/亞神音樂娛樂股份有限公司（演唱者:林家謙）

方大同/才二十三《夢想家》/香港商賦音樂有限公司（演唱者:方大同）

Joanna Wang/鬼才出道《《鬼才之道》電影原聲帶》/台灣索尼音樂娛樂股份有限公司（演

唱者:王若琳）

■ 最佳作詞人獎

張淦勛 Giyu Tjuljaviya/南迴之子《雲就要翻過山》/街聲股份有限公司（演唱者:張淦勛

Giyu Tjuljaviya）

李格弟/允許萬物破碎《允許萬物破碎》/台灣索尼音樂娛樂股份有限公司（演唱者:柏霖

PoLin）

謝銘祐/偏南風《偏南》/三川娛樂有限公司（演唱者:謝銘祐）

林夕/有色眼鏡《隱形色》/亞神音樂娛樂股份有限公司（演唱者:林家謙）

方大同/才二十三《夢想家》/香港商賦音樂有限公司（演唱者:方大同）

李竺芯/足芳足芳《Suí 水》/果核音樂玫瑰森林農場有限公司（演唱者:李竺芯）

■ 最佳編曲人獎

張少瑜/BUNUN 布農《QUEENDOM》/華納國際音樂股份有限公司（演唱者:阿布絲・塔娜

比瑪）

Ray Lin 林啟安/Qrasun 讚美《Qrasun 格拉孫》/自在合作行（演唱者:Kumu Basaw 姑慕·

巴紹、Ray Lin）

鍾興民/靠近 mudalrep《mudalrep 靠近》/卡達德邦文化工作室（演唱者:桑布伊）

戴曉君、吳蒙惠/Dipin Kari Tang 麵包 咖哩 刺蝟 （feat. 泰武古謠傳唱）《VAIVAIK 尋走》/風

潮音樂國際股份有限公司（演唱者:戴曉君、泰武古謠傳唱）

呂尚霖/二周目《好聲豪氣》/任意門娛樂股份有限公司（演唱者:呂士軒）

Joanna Wang、Asher Fulero、Peter Knudsen、Bill Athens、Micah Kassell、高杰 J Geddes/

鬼才出道《《鬼才之道》電影原聲帶》/台灣索尼音樂娛樂股份有限公司（演唱者:王若琳）

■ 最佳專輯製作人獎

高潮（林志仁）/雲就要翻過山/街聲股份有限公司（演唱者:張淦勛 Giyu Tjuljaviya）

王治平/當我不敢說/華研國際音樂股份有限公司（演唱者:JUD 陳泳希）

OHHYUK 오혁（吳赫）、曾國宏/AAA/夕陽音樂產業有限公司（演唱者:AAA （HYUKOH & 落

日飛車））

林家謙/隱形色/亞神音樂娛樂股份有限公司（演唱者:林家謙）

呂尚霖、呂士軒/好聲豪氣/任意門娛樂股份有限公司（演唱者:呂士軒）

鍾興民、李竺芯/Suí 水/果核音樂玫瑰森林農場有限公司（演唱者:李竺芯）

■ 最佳單曲製作人獎

陳建瑋/皇民戰士大軍伕《像咱這款人》/典選音樂事業股份有限公司（演唱者:楊肅浩）

海大富/BUNUN 布農《QUEENDOM》/華納國際音樂股份有限公司（演唱者:阿布絲・塔娜

比瑪）

于傳勇、金智湖/COCOCO《1st Single Album COCOCO》/天空娛樂股份有限公司（演唱

者:GENBLUE 幻藍小熊）

鍾興民/靠近 mudalrep《mudalrep 靠近》/卡達德邦文化工作室（演唱者:桑布伊）

柯智豪 Blaire Ko/臺灣文蛤 Huh?《臺灣文蛤 Huh?》/創銘實業股份有限公司（演唱者:

A_Root 同根生）

■ 最佳華語男歌手獎

柏霖 PoLin/允許萬物破碎/台灣索尼音樂娛樂股份有限公司

蕭煌奇/沒事的/華納國際音樂股份有限公司

林家謙/隱形色/亞神音樂娛樂股份有限公司

呂士軒/好聲豪氣/任意門娛樂股份有限公司

李榮浩/黑馬/台灣索尼音樂娛樂股份有限公司

■ 最佳華語女歌手獎

蔡健雅/不夠善良的我們:戲劇音樂設計專輯/亞神音樂娛樂股份有限公司

戴佩妮 Penny Tai/雙生火焰 TWIN FLAME/薩摩亞商妮樂佛創意有限公司台灣分公司

陳忻玥/V/史科特音樂股份有限公司

Karencici/Made For You/華納國際音樂股份有限公司

魏如萱/珍珠刑/何樂音樂有限公司

■ 最佳台語男歌手獎

楊肅浩/像咱這款人/典選音樂事業股份有限公司

FunkyMo/物件,所在/麟鑫實業有限公司

陳以恆/罐頭塔/持之音股份有限公司

謝銘祐/偏南/三川娛樂有限公司

馬克 SAVAGE.M/海口/晚安島音樂娛樂有限公司

■ 最佳台語女歌手獎

蔡秋鳳 Carris Tsai/戲台/創銘實業股份有限公司

林美秀/Lady Pum Pum/三川娛樂有限公司

王彙筑/滴滴答答/傻皮文創有限公司

李竺芯/Suí 水/果核音樂玫瑰森林農場有限公司

詹雅雯/演一首歌/雅雯音樂工作室有限公司

■ 最佳客語歌手獎

秋林/夢裡夢外/禾廣娛樂股份有限公司

粹垢/純粹污垢/火氣音樂股份有限公司

黃子軒/牛騷 New Soul/子皿有限公司

米莎/親愛的企鵝/老頭音樂

林鈺婷/洄游/山狗大樂團

■ 最佳原住民語歌手獎

Morikilr 孔亞明/kamawan za kavung 像帽子一樣/野聲音樂文化事業有限公司

阿布絲・塔娜比瑪/QUEENDOM/華納國際音樂股份有限公司

Kumu Basaw 姑慕·巴紹/Qrasun 格拉孫/自在合作行

桑布伊/mudalrep 靠近/卡達德邦文化工作室

戴曉君/VAIVAIK 尋走/風潮音樂國際股份有限公司

曾妮 Dremedreman/全村的希望/那屋瓦文化有限公司

■ 最佳樂團獎

無妄合作社/開往天堂的海盜船/空氣腦唱片有限公司

JADE（嘟嘟、AJ）/Creeper/多好娛樂事業有限公司

美秀集團（鍾錡、修齊、冠佑、婷文、狗柏）/美秀集團同名專輯/火玄火包股份有限公司

TRASH（頤原、博文、魁剛、阿夜）/幸福的末班車/華納國際音樂股份有限公司

AAA （HYUKOH & 落日飛車）（曾國宏、OHHYUK 오혁（吳赫）、陳弘禮、Im Dong Gun 임동건（任

童健）、LimHyunJe 임현제（林賢帝）、王少軒、JNKYRD 권성철、羅尊龍、Lee In Woo 이인우（李仁

雨）、黃浩庭）/AAA/夕陽音樂產業有限公司

八十八顆芭樂籽（李奇明、李敘忻、陳冠伶、李東祐）/浪漫野球戰士列傳/共勉之股份有限

公司

■ 最佳演唱組合獎

恐龍的皮（暴龍、三角龍）/I Dig You/銀翼文創有限公司

動力火車（尤秋興、顏志琳）/結伴（豪華版）/華研國際音樂股份有限公司

Energy（葉乃文、張書偉、郭葦昀、謝坤達、蕭景鴻）/Here I Am/相信音樂國際股份有限公

司

珂拉琪（夏子、王家權）/Deus Ex Machina/寫在邊緣有限公司

丹丹猫猫 = aDAN 薛詒丹 x Miao Miao Flow（aDAN 薛詒丹、Miao Miao Flow）/RUN, DON'T

WALK/跪著聽音樂有限公司

ATARASHII GAKKO!（Mizyu、Rin、Suzuka、Kanon）/AG! Calling/台灣索尼音樂娛樂股份

有限公司

■ 最佳新人獎

鄭雙雙/Time/聲音的卡夫卡股份有限公司

張淦勛 Giyu Tjuljaviya/雲就要翻過山/街聲股份有限公司

someshiit 山姆/愚公/滾石移動股份有限公司

JUD 陳泳希/當我不敢說/華研國際音樂股份有限公司

Kumu Basaw 姑慕·巴紹/Qrasun 格拉孫/自在合作行

Andr/shhh, it’s under my bed/福祿壽音樂娛樂有限公司

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