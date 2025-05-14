李芷霖風暴外溢！「全台芷婷集體現身」洩命名真相爆論戰

〔記者邱奕欽／台北報導〕味全龍啦啦隊「小龍女」成員「霖霖」李芷霖近日遭指控偷吃人夫、私密照外流引發軒然大波，豈料這把火卻無辜燒到姓名相似的歌手李芷婷。意外的是，許多網友開始針對名字有「婷」跟「芷」的涵義掀起激烈論戰。

「小龍女」李芷霖（左）被爆介入婚姻，歌手李芷婷卻因名字相似無端遭受波及。（組合照，翻攝自IG）

「霖霖」李芷霖被爆介入人夫婚姻引發輿論譁然，不過李芷婷卻在此次風暴中被誤認，無端捲入是非，相當無辜。沒想到，許多網友意外聚焦在「芷」與「婷」的字義上，不少人分享自身經歷，網友A表示自己與親戚名字都有「婷」，雙方長輩都證實是想「停止生女兒」。

請繼續往下閱讀...

網友B則附和直指小S的「娣」和小名「婷婷」，以及歐陽娣娣也是同理，2人都曾在電視上提及此事，不過大部分網友皆不認同上述說法。對此，網友C則提出不同見解，笑稱是因為父親喜歡《倚天屠龍記》的周芷若才選了「芷」；網友D則直言，父母只是純粹覺得「芷」字不錯，命名時想法沒有這麼複雜。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法