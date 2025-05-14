晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

唐綺陽「穿短褲進公司」嚇到同事 甩肉26公斤親吐祕訣

名廚索艾克（左）首度合作唐綺陽。（緯來綜合台提供）名廚索艾克（左）首度合作唐綺陽。（緯來綜合台提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕由國師唐綺陽主持的《唐綺陽談星室》今年將改版升級為《唐綺陽談星私廚》，邀請名廚索艾克加入節目，融入更多美食，讓受訪的嘉賓不僅可以聊星座、吃美食，還能向主廚點餐，從美食中吃到不同情懷也吃到各種回憶。而昨唐綺陽在社群上曬出多張辣腿照，笑說：「今天穿短褲來公司開會，引起一陣騷動。」可見同事們都被她的美腿驚豔到。

唐綺陽老師近期瘦身有成，健康減重26公斤，她也分享在減重的過程中成功關鍵：「忌口很重要，還有要請別人盯著我。」這次改版，搭配索艾克現場料理，對於美食的誘惑，唐綺陽老師笑說：「我絕對不要再復胖，剛有跟索艾克說請給我小碗一點。」

唐綺陽穿短褲露美腿。（翻攝自臉書）唐綺陽穿短褲露美腿。（翻攝自臉書）

第一次和唐綺陽老師合作主持節目，索艾克坦言有點害羞：「跟老師共用同一間休息室，老師香香的，香水很棒品味很好，老師對我也非常照顧，很期待未來可以做更多有趣的題目。」射手座的索艾克說自己30歲以前都很鐵齒：「真的是因為受唐老師影響才開始會關注星座，還下載老師APP，有大概六個月的時間完全按照這個來實驗。」唐綺陽老師也說索艾克的射手座和自己的天蠍座，工作上默契很好，不僅可以互補，也滿懂對方的想法。

唐綺陽穿短褲露美腿。（翻攝自臉書）唐綺陽穿短褲露美腿。（翻攝自臉書）

問起有沒有想嘗試的事情？唐綺陽老師說什麼都想嘗試：「可以的話我還滿想演戲，可是我很困難的是，我站出來大家就會覺得星座專家來了，之前演過一個美食家，還要被殺死，我就很興奮，但很快就被殺死了，鏡頭有點少很可惜，歡迎來找我，我什麼都願意演，除了老師以外。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中