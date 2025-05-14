唐綺陽「穿短褲進公司」嚇到同事 甩肉26公斤親吐祕訣

名廚索艾克（左）首度合作唐綺陽。（緯來綜合台提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕由國師唐綺陽主持的《唐綺陽談星室》今年將改版升級為《唐綺陽談星私廚》，邀請名廚索艾克加入節目，融入更多美食，讓受訪的嘉賓不僅可以聊星座、吃美食，還能向主廚點餐，從美食中吃到不同情懷也吃到各種回憶。而昨唐綺陽在社群上曬出多張辣腿照，笑說：「今天穿短褲來公司開會，引起一陣騷動。」可見同事們都被她的美腿驚豔到。

唐綺陽老師近期瘦身有成，健康減重26公斤，她也分享在減重的過程中成功關鍵：「忌口很重要，還有要請別人盯著我。」這次改版，搭配索艾克現場料理，對於美食的誘惑，唐綺陽老師笑說：「我絕對不要再復胖，剛有跟索艾克說請給我小碗一點。」

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唐綺陽穿短褲露美腿。（翻攝自臉書）

第一次和唐綺陽老師合作主持節目，索艾克坦言有點害羞：「跟老師共用同一間休息室，老師香香的，香水很棒品味很好，老師對我也非常照顧，很期待未來可以做更多有趣的題目。」射手座的索艾克說自己30歲以前都很鐵齒：「真的是因為受唐老師影響才開始會關注星座，還下載老師APP，有大概六個月的時間完全按照這個來實驗。」唐綺陽老師也說索艾克的射手座和自己的天蠍座，工作上默契很好，不僅可以互補，也滿懂對方的想法。

唐綺陽穿短褲露美腿。（翻攝自臉書）

問起有沒有想嘗試的事情？唐綺陽老師說什麼都想嘗試：「可以的話我還滿想演戲，可是我很困難的是，我站出來大家就會覺得星座專家來了，之前演過一個美食家，還要被殺死，我就很興奮，但很快就被殺死了，鏡頭有點少很可惜，歡迎來找我，我什麼都願意演，除了老師以外。」

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