大根捲逃兵風波！經紀公司認了「前年經診斷申請免役」

大根經紀公司承認前年申請免役。（資料照；中天提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕檢警偵辦由男子陳志明為首的「閃兵集團」持續擴大，繼2月拘提王大陸等人後，今晨展開第二波掃蕩行動，鎖定涉嫌妨害兵役、偽造文書的演藝圈人士，包括藝人陳大天、李銓、阿虎等人目前皆被帶回偵訊，威廉、大根則不在台灣，稍早大根經紀公司也已發出聲明，認了大根前年因工作考量，思慮不周而循醫療機構診斷後申請免役。

大根經紀公司名揚國際有限公司發表聲明：「本公司藝人黃亮鈞（大根）於2023年間，因當時工作考量，思慮不周而循醫療機構診斷後申請免役。就此行為造成社會不良示範，大根深感抱歉，若涉有法律責任，也會向司法機關秉實承認，配合一切偵辦。」

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至於先前媒體登載大根否認等情，經紀公司表示：「是針對記者當時詢問大根是否已前往警局說明，而非針對免役案情本身，特此澄清。大根就此次事件深表悔意，除了應負的法律責任外，亦將依循日後兵役機關命令，依法服役。再次為此次事件造成大眾紛擾，深表歉意。」

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