太幸運！阿信嗑鍋請每桌吃鮮嫩肥牛 加碼讓粉絲比香港首富更賺

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會香港場，昨（13日）晚在鉅資打造的啟德體育園主場館順利落幕，這次在香港4場每場都有感動或有趣回憶，阿信甚至讓五迷感受到比香港首富李嘉誠更賺到的小確幸。

五月天順利完成香港演唱會，場場都留下美好回憶。（相信音樂提供）

這次五月天到香港開唱，吸引不少藝人、名人前去觀看，其中最受矚目的是高齡96歲，資產高達362億美元的香港首富李嘉誠也在其中第二場去看演出。

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五月天香港第三場演唱會安可時，多加了一首《生命有一種絕對》，阿信對全場近5萬歌迷說：「這一生中除了搶到五月天門票，幸運並不多，但今天讓你們比李嘉誠多聽一首。」平凡百姓能比首富更賺的機會不多，但五月天滿足歌迷了。

五月天香港演唱會讓粉絲留下難忘回憶。（相信音樂提供）

這趟去香港開唱也出現小花絮，某晚阿信和工作夥伴去吃火鍋，大方請客，每桌送上一盤要價487港幣（近2千台幣）的鮮嫩肥牛，當老闆端上美味牛肉給當天到餐廳吃鍋的五迷，並說：「阿信送的，你們偶像送的。」歌迷都驚喜不已。

阿信信守遇到歌迷就請客的承諾，演唱會上他笑說：「碰到五月天，見到一個請一個，一群請一群，一桌請一桌，那天花很多錢，都冠佑的錢。」冠佑也表示花在大家身上很值得。

另外五月天也公布7月25日起到8月9日要在北京鳥巢舉辦12場演唱會，預估將吸引120萬粉絲朝聖。

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