不閃兵！車銀優最快7月服兵役 李到晛昨退伍「3年我沒遺憾」

車銀優最快7月入伍，李到晛則是完成兵役。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國與台灣相同，男性到了一定年齡必須得服兵役，「臉蛋天才」車銀優最近傳出申請並面試陸軍樂隊，最快在今年7月就會從軍樂。李到晛昨天順利退伍，在今天（14日）於IG表示「我毫無遺憾的完成軍旅生活」。

現年28歲的車銀優（本名：李東敏）的年齡確實該準備入伍服兵役，而他也沒有閃兵的打算，經紀公司Fantagio在本月9日對外證實，車銀優確實已經申請陸軍樂隊，面試結果將在29日公布，若是成功錄取，車銀優最快在今年7月就要入伍。

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網友笑稱，車銀優的臉應該被國家保護。（friDay影音提供）

車銀優行程滿檔，下個月他將隨著ASTRO在韓國、日本舉行演唱會，現階段還在拍攝Netflix新劇《The Wonder Fools》，實在有夠忙。而韓國網友們也不捨他入伍服兵役，紛紛表示，「他的臉就是金牌了，可以免除兵役了吧」、「國寶級美男就該保護他的臉，免除兵役」、「一個該由國家保護的人，為什麼要去保護國家，受傷了怎麼辦？」

李到晛昨天退伍，將立刻投入工作。（翻攝自IG）

李到晛今天恰巧在IG發文，透露已經完成1年9個月的兵役生活，「說長不長、說短不短，對我來說不短的1年9個月、按年份算的話已經過了3年（2023年8月至2025年5月），曾經覺得很慢長的時間，如今又稍縱即逝，有點捨不得，但沒有後悔的度過了軍旅生活。」他除了感謝粉絲的等待，希望展現更好的樣貌給大家之外，也不忘謝謝軍樂隊的夥伴們，讓他帶著幸福的記憶、美好的心情畢業。宋江則是預計在10月退伍。

防彈少年團BTS雖一度被質疑兵役問題，不過全員仍遵循義務從軍樂，打破外界疑慮。（達志影像）

至於防彈少年團雖然一度也扯上兵役風波，不過全員仍遵從義務服兵役，Jin、j-hope已經退伍，恢復演藝工作。RM、V、Jimin及柾國也將依序退伍，至於以社會服務要員身份服役，先前卻涉及酒駕事件的SUGA同樣在今年退伍，粉絲有望在今年就能看到6人再度同框。

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