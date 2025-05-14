黃子佼再出招！飛速和解15受害人 今開庭「是否免囚成關鍵」

高院今下午2時30分將再傳訊黃子佼。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕黃子佼涉持有2259部兒少性影像，一審遭判8月徒刑，二審時則積極與受害者調解，盼爭取輕判得易科罰金免囚刑度或緩刑，然而今（14日）下午2時30分高院再開庭審理，攻防關鍵、刑期走向皆成焦點。

全案因影片涉及多名年僅10至17歲的未成年人，自曝光以來引發社會人神共憤，各界輿論亦對黃子佼行徑高度譴責。然而，案經上訴二審後，47名受害者中有5名願意和解；高院2日再開庭，黃子佼親自出庭再與5名被害人達成調解。

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9日進行第3次調解，黃子佼共已與15位被害人和解。如今，高院預計下午2時30分再度開庭審理，倘若黃子佼能持續與被害人達成和解，可能影響量刑結果，但是否如願爭取緩刑或輕判得易科罰金換免入獄奏效，仍需等待法院最終裁定。

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