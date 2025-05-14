薛楷莉因新聞主播成名 「削凱子事件」跌落神壇

薛楷莉（右）與前夫顏冠得2013年5月協議離婚。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕前主播薛楷莉離開媒體圈赴美轉直，目前為加護病房護理師，近期卻遭台北地檢署以詐欺取財罪起訴，傳她涉嫌假借幫派勢力協助債務處理，向前男友詐取420萬元，她則隔海發聲，今（14）日友人跳出來力挺，當年她爆出「削凱子」事件轟動整個新聞圈。

2002年，薛楷莉時任TVBS-N主播，當年她在電視新聞圈已小有名氣，卻爆出被旅居日本畫家姚旭燈指控，在1小時內大刷日本企業家德原榮玉信用卡，買下價值逾百萬元名錶，還拿現款10萬日幣（約2萬元台幣），德原榮玉覺得自己被敲詐，引爆轟動全台「削凱子事件」。

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因為這事件，薛楷莉主播名聲大受影響，過沒多久，她又爆出美國學位造假，TVBS最後批准她的辭呈。

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2004年，薛楷莉與TVBS社會線記者顏冠得結婚，婚後生下一女，2013年5月2人協議離婚，但她指控顏冠得對女兒家暴且有婚外情，2015年1月士林地方法院裁定，薛楷莉獲女兒監護權。

針對被告一事，薛楷莉日前打破沉默發布聲明嚴正回應指控，表示坦然面對司法程序，強調多年來努力轉型、考取證照並投入職場，一直秉持誠信原則。薛楷莉指出，前男友部分說法與事實不符，已對其名譽造成重大影響，為此感到相當遺憾，呼籲外界勿輕信未經查證的言論，目前已交由律師處理，並相信最終司法會還她清白。

而薛楷莉與前男友糾紛，整起事件她2021至2022年間聲稱能協助當時的男友處理債務糾紛，索取420萬元「介紹費與處理費」，不過事後卻無任何下文，該男更私下查證發現「協助管道」純屬虛構，憤而對薛楷莉提出告訴，檢方依詐欺罪將她起訴。

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