詹惟中大學沒畢業 當3年兵很苦

詹惟中表示，自己大學沒有畢業，所以當了3年的兵很苦。（翻攝自詹惟中臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕藝人王大陸因閃兵被逮後，檢警今（14）早再次執行第二波掃蕩，拘提藝人陳大天、李銓及舞台劇演員黃博石，尚在偵詢中，但據了解，此波掃蕩會如滾雪球般越滾越大，陳零九、大根、威廉等人都在這波名單內。

外傳此波掃蕩名單包括藝人陳零九（陳志豪）、陳大天（陳道賢）、威廉（廖亦崟）、大根（黃亮鈞）、阿虎（吳致任）、李銓、舞台劇演員黃博石以及黃姓、范姓男子等10人。

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命理師詹惟中稍早在臉書發文表示，演藝圈最近在查一些躲避兵役的人，而有一批男藝人是非常喜歡談當兵的故事，透露自己大學沒有畢業，所以當了3年的兵很苦，「一下子花蓮一下子金門，女朋友那個時候跟別人跑了，早就有心理準備。」

藝人陳大天今早被拘提到案。（記者陸運鋒攝）

詹惟中接著說，他在當兵的時候在研究算命，而且還學日文，對於未來我就規劃當導遊跟做算命先生，「在無聊的當兵時刻就要幫自己做充電，當兵是一個義務保護國家，我們都感覺到非常的榮幸。」

他也客觀表示，當兵就是一個牢獄之災，沒有自由，但是要提升自己很重要，雖然收入變少了，但是也是會為了將來而準備，「生命中有很多的坎坷很多的煎熬，很多的苦痛都是在造就你未來的成功，很多事是逃不掉的，很多事是躲不掉的，勇敢的面對他、消化他、解決它。才能再一次的重生。」

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