晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

詹惟中大學沒畢業 當3年兵很苦

詹惟中表示，自己大學沒有畢業，所以當了3年的兵很苦。（翻攝自詹惟中臉書）詹惟中表示，自己大學沒有畢業，所以當了3年的兵很苦。（翻攝自詹惟中臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕藝人王大陸因閃兵被逮後，檢警今（14）早再次執行第二波掃蕩，拘提藝人陳大天、李銓及舞台劇演員黃博石，尚在偵詢中，但據了解，此波掃蕩會如滾雪球般越滾越大，陳零九、大根、威廉等人都在這波名單內。

外傳此波掃蕩名單包括藝人陳零九（陳志豪）、陳大天（陳道賢）、威廉（廖亦崟）、大根（黃亮鈞）、阿虎（吳致任）、李銓、舞台劇演員黃博石以及黃姓、范姓男子等10人。

相關新聞：陳大天、李銓涉閃兵遭拘提！傳陳零九、大根、威廉等藝人都在名單

命理師詹惟中稍早在臉書發文表示，演藝圈最近在查一些躲避兵役的人，而有一批男藝人是非常喜歡談當兵的故事，透露自己大學沒有畢業，所以當了3年的兵很苦，「一下子花蓮一下子金門，女朋友那個時候跟別人跑了，早就有心理準備。」

藝人陳大天今早被拘提到案。（記者陸運鋒攝）藝人陳大天今早被拘提到案。（記者陸運鋒攝）

詹惟中接著說，他在當兵的時候在研究算命，而且還學日文，對於未來我就規劃當導遊跟做算命先生，「在無聊的當兵時刻就要幫自己做充電，當兵是一個義務保護國家，我們都感覺到非常的榮幸。」

他也客觀表示，當兵就是一個牢獄之災，沒有自由，但是要提升自己很重要，雖然收入變少了，但是也是會為了將來而準備，「生命中有很多的坎坷很多的煎熬，很多的苦痛都是在造就你未來的成功，很多事是逃不掉的，很多事是躲不掉的，勇敢的面對他、消化他、解決它。才能再一次的重生。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中