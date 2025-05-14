就差2年！警察歌手林宏銘提前退休 錯過月退終身俸原因曝光

警察歌手林宏銘為了照顧父母，決定提前從警界退休。（林宏銘提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕警察歌手林宏銘是台語歌后張秀卿的前夫，孝順的他為了照顧年邁的雙親，去年提前於航空警察局退休，搬回屏東陪伴家人。

林宏銘擁有中央警察大學犯罪防治研究所碩士學位，曾經於台北市刑警大隊偵五隊副隊長任內偵破台北市雨衣大盜、李宗瑞下藥性侵等重大刑案，績效良好。

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林宏銘是二線二星警務員，依照退休規定必須55歲才可申請月退終身俸，然而為了照顧重病媽媽53歲的他去年申請一次領退休金，毅然決然提前退休。

警察歌手林宏銘已經自警界退休。（林宏銘提供）

林宏銘表示，從警31年長期在北部工作，都沒有盡到孝道，希望能多花時間陪伴家人。林宏銘透露，因為媽媽有心臟衰竭、心律不整等問題，經常要治療住院。53歲就提前退休的他沒有遺憾，慶幸去年有回到恆春墾丁照顧雙親，他數度發現媽媽身體不適，馬上開唱送醫急救，才撿回了一命。

林宏銘高齡87歲的母親，本月初身體又出狀況，先到恆春南門醫院的加護病房搶救，之後又轉診高醫大治療，現在終於轉入普通病房。

林宏銘感恩表示：「謝謝醫術高明的醫師，還有大家的關心與祝福，可以讓高齡87歲媽媽身體狀況逐漸良好。」

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