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娛樂 最新消息

五月天閉關前最後衝刺？阿信話中有話埋伏筆

五月天香港巡演落幕，阿信透露有可能因為要做專輯中斷「五月之約」。（相信音樂提供）五月天香港巡演落幕，阿信透露有可能因為要做專輯中斷「五月之約」。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會香港站，昨（13日）晚在香港新啟用的啟德體育園主場館落幕，4場下來吸引18萬人朝聖，已經連續多年五月天和香港粉絲的「五月之約」是否會在明年因為五月天閉關做第十張專輯而中斷，也引起粉絲憂心。

其實昨晚香港最終場之外，五月天也在社群正式公布7月25日起到8月9日期間，會在北京鳥巢舉辦12場演唱會，打破過去在同場地開唱10場紀錄，挑戰120萬人到場觀看的超狂任務，這次在鳥巢也會像在台北大巨蛋一樣，會以雙主題交錯演唱。

昨在香港場，演唱《任性》前阿信突然提到：「明年會不會有五月之約或是要中斷一下，說真的我不確定，因為五月天也要準備第十張專輯，如果明年再回來，也不會帶著新專輯，如果明年不回來，就請大家在原地等待我們。」

阿信並說：「每次懷念這些年來一點一滴時，我可以把你們的聲音放出來聽，讓我在聲音裡面回到你們懷抱裡。」並邀請全場一起唱《任性》。

香港演唱會落幕，阿信今也有感而發，對於外界好奇「為什麼五月天總是在開演唱會？」阿信說：「因為我知道，在那裡等我的人，是你。」

接下來五月天將於6月27日起在台北大巨蛋舉辦8場演唱會，不少粉絲討論，這恐怕是五月天閉關做第十張專輯前，可以好好在台北看他們演唱會的最後機會，過去五月天曾說，希望像他們的偶像披頭四一樣，做滿10張專輯就不再出專輯，因此近期五月天一再公布新的巡演場次，粉絲覺得或許是他們閉關前的最後衝刺，畢竟下一次何時才會有新的巡演都是未知數。

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