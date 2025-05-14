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「兩位總統」世紀同框！蔡英文虧Janet：不用選舉就能當總統真好

前總統蔡英文（左）和在《零日攻擊》演總統的Janet在 「哥本哈根民主高峰會」同框。（牽猴子提供）前總統蔡英文（左）和在《零日攻擊》演總統的Janet在 「哥本哈根民主高峰會」同框。（牽猴子提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕話題台劇《零日攻擊》以中國對台灣侵略為題材，未上演先轟動，本劇獲邀搶先於13日在「2025哥本哈根民主高峰會」進行世界首映，製作人兼編劇統籌鄭心媚、首集飾演總統的女主角「Janet」謝怡芬一同出席對談。高峰會上國際政要雲集，前總統蔡英文任內多次視訊演說，此次首度受邀實體出席，當場上演「兩位台灣總統」異地驚喜相會，話題十足，也將台灣的國際聲量再度推升至新高度。

本屆「哥本哈根民主高峰會」13日登場，全球民主國家政要、科技界領袖、智庫、公民團體及黎智英兒子黎崇恩等香港民運人士均受邀出席，共同發聲捍衛自由民主價值。台劇《零日攻擊》因台海戰爭題材與區域安全有緊密相關，早於去年10月便收到主辦單位邀請，成為本屆峰會的專題座談之一。

Janet（左起）和編劇統籌鄭心媚現場與談，由《看不見的國家》導演葛靜文主持。（牽猴子提供）Janet（左起）和編劇統籌鄭心媚現場與談，由《看不見的國家》導演葛靜文主持。（牽猴子提供）

峰會13日晚間率先於峰會現場向全球政要等與會者進行世界首映，映後全場起立鼓掌長達2分鐘，許多觀眾於會後向主創團隊表達敬佩與感動，迴響相當熱烈。前總統蔡英文現場也為零日團隊加油打氣，「一定要成功」。

13日的座談除首集女主角Janet與製作人鄭心媚與談，會後更與同樣受邀發表演說的蔡英文前總統同框交流，促成史上首見「兩位台灣總統的世紀相會」，讓今年民主峰會女力滿點。蔡前總統在後台時還跟Janet開玩笑說：「妳不用選舉就可當總統真好」，Janet也回應說：「我詮釋這個角色時都看著妳跟妳的團隊做功課」。

鄭心媚進一步表示，此次非常榮幸受邀參與峰會座談與放映，讓團隊有機會第一手獲得現場國際觀眾的回饋與意見。影片播畢時，更吸引全場觀眾起立鼓掌，有人久久無法自己，並向製作人鄭心媚表達：「這一部一定要讓全世界看到 」。有香港與會者表示看到落淚，與會的立陶宛代表也表示此片深刻勾起他們的共鳴，非常好奇後續的劇情走向。

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