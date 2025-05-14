卡神狂電閃兵集團 一席話超爆笑

藝人陳大天今早被拘提到案。（記者陸運鋒攝）

〔記者林南谷／台北報導〕2月男星王大陸閃兵被逮後，檢警今（14）日再次執行第二波掃蕩，拘提藝人陳大天、李銓及舞台劇演員黃博石，目前尚在偵詢中，據了解，此波掃蕩會如滾雪球般越滾越大，陳零九、大根、威廉等人都在這波名單內，不過警方不予證實。

據悉，此波掃蕩名單包括藝人陳零九（陳志豪）、陳大天（陳道賢）、威廉（廖亦崟）、大根（黃亮鈞）、阿虎（吳致任）、李銓、舞台劇演員黃博石以及黃姓、范姓男子等10人。

請繼續往下閱讀...

稍早，「卡神」楊蕙如在臉書發文說：「王大陸閃兵集團，偽造病歷逃兵案情再擴大！檢警持續搜索後發現，男星陳零九、陳大天、威廉、李銓、大根、阿虎、陳信維、小熊等11人疑似也都與「閃兵集團」有合作。除了大根人在國外，其他人今天清晨被新北市刑大、永和分局配合檢方持搜索票陸續拘提到案。

楊蕙如最後狂讚激動喊：「趕快把這些逃兵仔都抓一抓，閃兵閃尿閃保家衛國責任的都抓去關7414！」

新北檢警去年5月偵辦一起詐騙案件時，意外發現詐團成員委託陳姓主嫌協助免當兵，陳男因另涉他案遭通緝被捕收押，新北檢擴大偵辦，再追出陳男旗下44歲李男、56歲張男及24歲林男分別擔任集團內仲介、聯繫、跑腿等角色，並於2月執行第一波掃蕩，拘提包括王大陸等10名欲逃兵役男及3名共犯。

而第一波掃蕩中，還在王大陸手機查出不少案外案，包括教唆毆打UBER司機、委託警官及四海幫堂主小阿俊查個資等，而檢警今天執行第二波掃蕩，現已帶回陳大天、李銓、黃博石，不排除有更多大咖藝人或第三波掃蕩。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法