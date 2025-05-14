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「台版朴寶劍」分手北一女神7個月！醉後激吻爆「轉地下情」

蔡瑞雪（左）和孫麥傑傳出復合，戀情只是地下化。（翻攝自IG）蔡瑞雪（左）和孫麥傑傳出復合，戀情只是地下化。（翻攝自IG）

〔記者蕭方綺／台北報導〕時尚DJ孫麥傑有「台版朴寶劍」之稱，還是微風代言人，去年與「北一女神」蔡瑞雪分手後，蔡瑞雪今年3月因捲性騷、冒名詐騙報警，對象是來自「孫姓男藝人」，有烏龍傳聞是孫麥傑，讓他有苦說不清，只是分手7個月，近期竟又被拍到2人醉後激吻，被解讀轉為地下情。

對此，蔡瑞雪尚未有回應，孫麥傑經紀人則表示「我覺得緣份就是這樣吧，感情分分合合，我們旁邊的人也很難說什麼」，認了兩人感情確實復合，至於長輩是否知道這件事，他回：「我比較不清楚，但我平常看Mai（孫麥傑）跟家人的互動都蠻好的。」

蔡瑞雪今年3月因捲性騷、冒名詐騙報警，對象是來自「孫姓男藝人」，私訊會發出一些露骨的性暗示邀約的文字，讓她感到不舒服，後來兩人碰面時，才驚覺兩人都被冒名詐騙，剛好蔡瑞雪的前男友也姓孫，孫麥傑的經紀人也隨即回應澄清，孫麥傑與蔡瑞雪私下已沒有聯絡，所以孫麥傑不是女方口中所說的孫姓男藝人，據悉，蔡瑞雪所稱的男藝人，其實是一位粉絲追蹤數約有10萬人的網紅。

孫麥傑則在Threads寫下8字「深刻體會 躺著中槍」，訴說無辜被捲入蔡瑞雪性騷詐騙的事件，撇清意味明顯。不料上月被拍到在信義區酒吧約會，互動親密，他撫她頭髮，她一臉酒意傻笑，先親完2名女子，接著親上他，遭疑戀情只是地下化。

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