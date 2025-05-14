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娛樂 最新消息

陳大天涉閃兵「被逮前畫面曝光」 未婚妻發文洩心聲

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星王大陸先前閃兵被逮後，檢警擴大追查，此波掃蕩如滾雪球般越滾越大，有多名藝人涉案，其中包括陳大天，值得一提的是，他到案前的畫面隨之曝光，未婚妻劉樸也在IG發文，疑似吐露心聲。

陳大天向劉璞求婚成功。（翻攝自IG）陳大天向劉璞求婚成功。（翻攝自IG）

陳大天去年向女友劉樸求婚成功，預計在兩人交往紀念日前夕登記結婚，不過，兩人目前事業都頗為繁忙，他日前受訪時表示，婚禮應該要延宕到明年才會舉辦，豈料，如今傳出他涉嫌閃兵遭警方拘提。

劉樸稍早在IG轉發一段影片，原文提到，「如果你最近失去了些什麼，代表宇宙深深愛著你，在為你清理不需要的事物，如果你活在各種痛苦的傷心中，好好的體驗這感覺，然後慢慢的學會放下！，疑似藉此吐露心聲。

劉璞與陳大天今天凌晨仍在床上說冷笑話。（翻攝自IG）劉璞與陳大天今天凌晨仍在床上說冷笑話。（翻攝自IG）

值得一提的是，劉樸今天凌晨還在IG限時動態分享與陳大天的互動，兩人3點尚未入睡，她在床上講冷笑話，讓聽到答案的陳大天「冷」到躲進被窩，當時似乎未知即將遭到逮捕。

對於陳大天捲入逃兵疑雲，本報記者今早詢問其經紀公司，對方低調回應，「不好意思，因為公司也都不太清楚，我們現在也正在了解中。」目前陳大天等人仍在接受檢警調查，後續發展備受關注。

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