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付律師費揭NONO惡行 486先生不忍王浩宇被親中媒體攻擊

付律師費揭NONO惡行 486先生不忍王浩宇被親中媒體攻擊486先生從不吝於表達個人堅定立場。（翻攝自486先生臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕藝人「NONO」陳宣裕遭控強制猥褻、強制性交等7罪，被士檢起訴求重刑，士林地院審理近1年，13日依1次強制性交未遂罪判刑2年6月，其餘被控罪名皆無罪，而曾出面揭NONO惡行的小紅老師聽到判決感到痛心，但感謝團購電商名人「486先生」陳延昶支付律師費。

小紅老師的感謝，486先生看到了，昨晚再發聲憶及4年前，當時國民黨發動罷免桃園市前市議員王浩宇，他是少數站出來公開力挺的人，「甚至可以說，只有我一個人真的挺王浩宇」，那時為了聲援王浩宇，486先生動用自己所有資源，親邀10幾位政壇與媒體圈的有頭有臉人物，希望能上他主持會客室節目發聲，「結果呢？沒有一個人願意來。」

相關新聞：NONO被控性侵判刑2年6月  486先生沉痛發聲

486先生想起那段時間，整個輿論幾乎是一面倒，「從電視台、報紙到網路平台，大量親中媒體帶風向，鋪天蓋地地攻擊王浩宇，把一場不該被操弄的地方政治操作成對抗民主監督者的獵巫行動。」

桃園市前市議員王浩宇。（翻攝自王浩宇臉書）桃園市前市議員王浩宇。（翻攝自王浩宇臉書）


回想那段不愉快過去，486先生深感遺憾，他說：「當時願意看清楚真相、敢公開說話的人這麼少，但歷史會記錄那一役，幾乎所有人都選擇沉默，只有我站出來，堅持捍衛我認為對的價值。」

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