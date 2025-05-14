（獨家）女戰神張雅琴好嗨 不播新聞美國秀廚藝

目前人在美國紐約的張雅琴，透露以前在美國唸書就會自己下廚，今天一早親自下廚煮了她很愛吃的義大利麵。（張雅琴提供）

〔記者林南谷／台北-紐約報導〕年代新聞台《年代晚報》「女戰神」主播張雅琴暫卸播報2周赴美國紐約出席女兒珍妮花就讀哥倫比亞大學國際關係研究所畢業典禮，今（14）日透早開心和《自由時報》分享在異國親自下廚大秀精湛廚藝。

開心當觀光客。（張雅琴提供）

台灣時間今天上午7點，正好是紐約晚上7點，張雅琴正在當地下廚煮飯，自認「寶刀未老」，她說：「我真的很想吃白醬的義大利麵，所以去超市買尖管麵然後還有醬，接著自己炒看看。」學習能力極強的她表示，前一天到當地市場看大廚當場烹煮，回住處馬上學做，「沒想到真好好吃。」

請繼續往下閱讀...

她專業描述親手煮的義大利麵，加了蕃茄、黑胡椒還有一點鹽巴，然後白醬之外有加一些牛奶。（張雅琴提供）

張雅琴越洋零時差認真向記者描述下廚做菜步驟：「我就加蕃茄，黑胡椒還有一點鹽巴，然後白醬之外有加一些牛奶。」接著又補充：「我以前在美國唸書就會自己下廚啊，只是真的很很多多年了沒下廚，沒時間。」還說除了做義大利麵，還有奶油烤雞。

她向記者認了在紐約走很多路，一天大概走一萬多步，但也真的吃很多。（張雅琴提供）

最讓張雅琴開心的是，女兒珍妮花很給面子，有說「很好吃」，但補了一句：「但她後來自己去煮泡麵。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法