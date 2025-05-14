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昔因削凱子走下主播台 薛楷莉挨告遭騙財騙色淪被害者

薛楷莉曾為新聞主播，目前轉職為加護病房護理師。（翻攝自薛楷莉臉書）薛楷莉曾為新聞主播，目前轉職為加護病房護理師。（翻攝自薛楷莉臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕前主播薛楷莉20多年前因「削凱子」事件黯然離開主播台，赴美轉職目前為加護病房護理師，近期卻遭台北地檢署以詐欺取財罪起訴，傳她涉嫌假借幫派勢力協助債務處理，向前男友詐取420萬元，她則隔海發聲司法會還她清白。

薛楷莉2日打破沉默發布聲明嚴正回應指控，她表示坦然面對司法程序，強調多年來努力轉型、考取證照並投入職場，一直秉持誠信原則。薛楷莉指出，前男友部分說法與事實不符，已對其名譽造成重大影響，為此感到相當遺憾，呼籲外界勿輕信未經查證的言論，目前已交由律師處理，並相信最終司法會還她清白。

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原以為此事件進入司法偵辦調查，友人跳出來為薛楷莉喊冤，表示該男謊稱自己比實際年齡小10歲，對薛展開熱烈追求，而她為了再尋感情寄託義無反顧返台找真愛，沒想到一切都是空，不但成了小三還險被騙財騙色。

整起事件為薛楷莉2021至2022年間聲稱能協助當時男友處理債務糾紛，因而索取420萬元「介紹費與處理費」，不過事後卻無任何下文，該男更私下查證發現「協助管道」純屬虛構，憤而向薛楷莉提出告訴，檢方依詐欺罪將她起訴。

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