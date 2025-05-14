電影《克拉瑪對克拉瑪》導演羅伯班頓過世 享耆壽92歲

美國知名導演羅伯班頓不幸在美國家中過世，享耆壽92歲。

林南谷／核稿編輯

〔記者林南谷／綜合報導〕曾以電影《克拉瑪對克拉瑪》（Kramer vs. Kramer）獲奧斯卡編劇兼導演獎的羅伯班頓（Robert Benton）傳出不幸在美國家中過世，享耆壽92歲。

《紐約時報》報導，羅伯班頓1984年以電影《心田深處》（Places in the Heart）所為人熟知，60至70年代擔任多部經典電影的編劇與導演。據報導，羅伯班頓在美國當時時間11日逝世，他長期助理兼經紀人弗爾扎諾證實了羅伯班頓過世消息。

請繼續往下閱讀...

羅伯班頓最具代表性作品就是1979年上映《克拉瑪對克拉瑪》，由他擔任編劇兼導演，這部電影深入探討離婚議題，成為當時獲獎最多電影之一，該片一共獲9項奧斯卡提名，最終拿下5項大獎，包括最佳導演和最佳改編劇本、達斯汀霍夫曼（Dustin Hoffman）最佳男主角、梅莉史翠普（Meryl Streep）最佳女配角，以及最佳影片。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法