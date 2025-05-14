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坎城影展》勞勃狄尼洛怒批川普「反藝術的庸俗總統」！李奧納多頒獎曝他改變人生

勞勃狄尼洛（右）獲頒象徵終身成就獎的榮譽金棕櫚，並由李奧納多狄卡皮歐擔任頒獎人。（翻攝自坎城影展官方粉絲團）勞勃狄尼洛（右）獲頒象徵終身成就獎的榮譽金棕櫚，並由李奧納多狄卡皮歐擔任頒獎人。（翻攝自坎城影展官方粉絲團）

胡御柔／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕第78屆坎城影展於台灣時間今（14）日凌晨正式揭幕，開幕重頭戲就是影壇傳奇、影帝勞勃狄尼洛親臨現場領取榮譽金棕櫚獎，他從李奧納多狄卡皮歐手中接過獎座，並發表激烈演說，痛批美國總統川普是「反藝術的庸俗總統」，直指對方是藝術的敵人，強調「這不只是美國的問題，而是全世界的問題」。

勞勃狄尼洛（右）和李奧納多狄卡皮歐相擁。（翻攝自坎城影展官方粉絲團）勞勃狄尼洛（右）和李奧納多狄卡皮歐相擁。（翻攝自坎城影展官方粉絲團）

現年80歲的狄尼洛出道逾60年，與導演馬丁史柯西斯合作無數，包括《蠻牛》、《計程車司機》、《四海好傢伙》與《花月殺手》等，並兩度榮獲奧斯卡獎，他與坎城淵源深厚，從1973年以《殘酷大街》首次亮相紅毯至今，亦曾擔任2011年主競賽評審團主席。談及此次獲獎，狄尼洛感性表示：「坎城讓我們聚在一起，這裡就像一個家。」

擔任頒獎人的李奧納多曾和狄尼洛合作過《這個男孩的生活》以及《花月殺手》等片，他盛讚狄尼洛是他心中的榜樣與引路人，回憶1993年合作《這個男孩的生活》，笑言當年試鏡對著對方大吼，「結果有效，據說當天下午，狄尼洛正要搭機時，製片亞特林森問他：『你想讓誰演？』他用最典型的狄尼洛語氣回說：『倒數第二個孩子。』」

勞勃狄尼洛（右）從李奧納多狄卡皮歐手中接過榮譽金棕櫚。（翻攝自坎城影展官方粉絲團）勞勃狄尼洛（右）從李奧納多狄卡皮歐手中接過榮譽金棕櫚。（翻攝自坎城影展官方粉絲團）

李奧納多感性表示：「幸運的是，那個孩子就是我，那一刻改變了我的人生，也開啟了我在電影世界的整段旅程。」他也大讚狄尼洛為整整一代演員建立了典範，「他不只是位偉大的演員，更是演員中的演員（that actor），狄尼洛的特別之處在於，他話不多，但說出口的都很有份量。無論是為朋友、家人、民主奮鬥，還是支持電影藝術，他永遠不缺席。」

兩人相擁後，狄尼洛隨即展開慷慨激昂的致詞，他指出美國民主正陷入危機，而藝術正是自由社會不可或缺的一環，「在我國，我們正為曾經視為理所當然的民主拼命抗爭，而這件事關係到在座每一位，因為藝術本質上就是民主的，藝術具有包容性，它讓人們聚在一起，就像今晚一樣。藝術追求真理、擁抱多元，也因此成為威權與法西斯的眼中釘。」

勞勃狄尼洛獲頒榮譽金棕櫚，致詞時痛批美國總統川普是「反藝術的庸俗總統」、藝術的敵人。（翻攝自坎城影展官方粉絲團）勞勃狄尼洛獲頒榮譽金棕櫚，致詞時痛批美國總統川普是「反藝術的庸俗總統」、藝術的敵人。（翻攝自坎城影展官方粉絲團）

狄尼洛也針對川普日前提議對所有美國境外製作的電影課徵100%關稅一事表示震驚與憤怒，直言：「請大家好好想一想，創造力是無價的，但現在竟然有人要對它課稅。這當然是不能接受的。」

最後狄尼洛呼籲全球電影人與影迷不能坐視不管，「我們不能像看電影那樣坐著旁觀，我們必須立即行動。不帶暴力，但要懷抱熱情與決心。所有關心自由的人，是時候站出來組織、抗議，在選舉中投票。」語畢獲得熱烈掌聲。

第78屆坎城影展於當地時間即日起至24日（台灣時間25日凌晨）舉行，將持續為全球觀眾帶來電影藝術的饗宴與對話。

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