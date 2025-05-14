坎城影展》畢諾許領軍評審團優雅現身！致詞點名戰爭與厭女「讓溫柔誕生」

評審團主席茱麗葉畢諾許（中）領軍今年評審團一同亮相坎城影展開幕紅毯。（翻攝自官方粉絲專頁）

胡御柔／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕第78屆坎城影展於台灣時間今（14）日凌晨正式揭幕，政治話題滿天飛，雖然開幕片為法國音樂喜劇《Partir un Jour》，最終獲得5分鐘起立鼓掌，但紅毯上最吸睛的不是該片，而是由評審團主席茱麗葉畢諾許領軍的評審團，以及特地飛來法國、接受榮譽金棕櫚獎的勞勃狄尼洛以及為他頒獎的李奧納多迪卡皮歐。

曾獲金棕櫚獎的導演如昆汀塔倫提諾、西恩貝克等人也現身紅毯，與伊娃朗格麗亞、茱莉亞嘉娜、海蒂克隆、亞歷珊卓安布羅休等演員與名模一同接受媒體閃光燈洗禮。儘管本屆影展傳出將嚴格控管服裝裸露程度以及避免「蓬鬆誇張造型」，但現場似乎並無嚴格執行，仍出現不少曳地長裙與誇張禮服。此外，也有一些抗議者現身，主要是影展的自由工作者，抗議自身的工作條件與缺乏福利。

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評審團主席茱麗葉畢諾許的致詞相當激勵人心。（翻攝自官方粉絲專頁）

擔任本屆評審團主席的茱麗葉畢諾許身穿一套粉色褲裝搭配薄紗面紗，頗有《沙丘》電影感，並在紅毯階梯頂端牽起包括《繼承之戰》演員傑瑞米史壯、奧斯卡影后荷莉貝瑞與《你是我眼中的那道光》導演帕亞爾卡帕迪亞等評審團成員的手。

畢諾許的開場致詞同樣充滿政治色彩，並當今世界局勢相呼應，她呼籲大家滋養溫柔與信任、團結彼此、療癒無知、擺脫恐懼與自私、改變方向，並在驕傲面前重拾謙卑。談及加薩戰爭與其他敏感議題，她表示：「戰爭、苦難、氣候變遷、原始的厭女情結……我們的殘酷野蠻讓人無路可走。」

昆汀塔倫提諾於開幕式上大喊「坎城正式開幕！」（翻攝自官方粉絲專頁）

她補充道：「在世界各地，藝術家每天都在奮戰，並將這份抵抗化為創作。4月16日黎明，在加薩，一枚導彈擊中了一處住宅，25歲的攝影記者法蒂瑪哈蘇娜與她的10位親人不幸身亡。她曾寫道：『死亡穿越我。狙擊手的子彈貫穿我，我成了天使。』在死前一天，她才得知自己參演的電影入選坎城影展。今晚，她本應與我們同在。」

畢諾許感性表示，「今日，痛苦之風如此猛烈，將最脆弱者捲走——10月7日的所有人質、所有受困者、溺斃者，在恐懼中死去，在遺棄與冷漠中被遺忘。面對這場風暴，我們必須讓溫柔誕生。」她說藝術會留下來，它是我們生命與夢想的有力見證，「而我們這些觀眾，將它緊緊擁抱，願坎城影展——這個萬象皆有可能的地方，為此貢獻一己之力！」

典禮中也向導演大衛林區致敬，他的《穆荷蘭大道》與《我心狂野》等作品曾深受坎城觀眾喜愛。不過當晚最驚喜的一刻莫過於昆汀塔倫提諾如馬戲團總監般走上舞台，大喊「坎城正式開幕！」隨即帥氣丟下麥克風。

外媒也報導，有跡象顯示坎城這個向來與華麗派對劃上等號的影展，今年可能開始緊縮預算。全因電影票房至今仍未恢復疫情前水準，全球經濟前景也令人憂心。多間片商與串流平台私下透露，他們今年派出的高層減少，避免砸重金買下可能缺乏商業潛力的作品。

坎城開幕前一週，前總統川普宣布擬對「所有在外國製作的電影」課徵100%關稅，震撼整個電影產業。他聲稱此舉是為了讓製作回流美國，儘管後來改口表示尚未定案，並願意與片商高層會談，但若他真的祭出關稅，勢將瓦解全球電影資金鏈，尤其是仰賴海外補助完成、並在坎城首映的電影。第78屆坎城影展於當地時間即日起至24日（台灣時間25日凌晨）舉行。

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