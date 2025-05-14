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《Like Jennie》狂飆破億！Jennie登今年「K-pop第一人寶座」

Jennie《Like Jennie》MV上線僅2個月迅速破億，成為今年K-pop作品的先鋒。（翻攝自YouTube）Jennie《Like Jennie》MV上線僅2個月迅速破億，成為今年K-pop作品的先鋒。（翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕BLACKPINK成員Jennie氣勢如虹，個人主打曲《Like Jennie》MV於5月9日凌晨突破1億觀看次數，成為2025年首支破億的K-pop歌曲MV，再度刷新紀錄。這是Jennie繼《SOLO》、《Mantra》之後，第3支破億MV作品，展現她無可撼動的全球影響力與獨特自信姿態。

《Like Jennie》收錄於Jennie今年3月推出的首張個人專輯《Ruby》，MV上線僅2個月便迅速破億，不僅是今年K-pop作品的先鋒，更在Spotify累積超過2億次串流播放。該曲同時強勢登上美國Billboard「HOT 100」主榜，總共進榜3次，也讓Jennie成為2025年首位登上Melon Top100榜首與日榜冠軍的女性Solo歌手。

MV中Jennie化身為水豚，象徵放下虛假形象、回歸純粹自我。（翻攝自YouTube）MV中Jennie化身為水豚，象徵放下虛假形象、回歸純粹自我。（翻攝自YouTube）

不僅如此，Jennie早在2024年便憑《SOLO》MV突破10億點閱，成為史上第1位達成此紀錄的K-pop女歌手。《Like Jennie》則以霸氣歌詞對抗流言蜚語，MV中Jennie化身為水豚，象徵放下虛假形象、回歸純粹自我，她以實力證明「沒有人可以取代Jennie」，繼續寫下K-pop女Solo的新時代傳奇。

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